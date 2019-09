Spišiak: Bolo to frustrujúce. Nerozumiem, kam sa šport uberá

Rozhovor pre denník SME

Schvaľuje, že jeho zverenci na majstrovstvách sveta v chôdzi na 50 kilometrov odstúpili. Hoci sa neradi vzdávajú, teraz nemali na výber.

„Viem, čo by nasledovalo. Podržali by to päť kilometrov a potom by skolabovali alebo by ich odniesla sanitka,“ tvrdí pre SME MATEJ SPIŠIAK, tréner Mateja Tótha a Márie Katerinky Czakovej.