Saganov pomocník: Ísť na maximum na mokrej ceste? Patrí to k cyklistike

Cully štartoval na MS v Elite prvýkrát.

29. sep 2019 o 20:46 Miloslav Šebela

Rozhovor JÁN ANDREJ CULLY bol medzi štvoricou slovenských reprezentantov na majstrovstvách sveta nováčikom v kategórii Elite. Dvadsaťtriročný cyklista Dukly Banská Bystrica mal najmä pomáhať skúsenejším kolegom. Prešiel viac ako polovicu pretekov. Z trate ho stiahli po prvom okruhu, keď zaostal za pelotónom. "Nie som spokojný. Ale dúfam, že to neboli moje posledné majstrovstvá," vraví Cully.

Ako hodnotíte svoj výkon?

Nešlo sa mi bohvieako. Od štartu som sa pokúsil dvakrát nastúpiť do úniku. Žiaľ, nevyšlo to. Potom sa v pelotóne udržiavalo stále vysoké tempo. Podmienky boli však veľmi náročné. Na cestách bolo všade veľa vody. S výsledkom však nemôžem byť spokojný. Mám sa v čom zlepšovať. Bola to síce moja premiéra na majstrovstvách sveta v tejto kategórii, no dúfam, že nie derniéra.

Majstrovské preteky bývajú vždy veľmi dlhé. Tento rok to bolo aj po skrátení 261 kilometrov. Už ste také dlhé preteky niekedy absolvovali?

Ešte nie. Najviac som šiel asi 240 kilometrov. Ale dnes to nebolo len o dĺžke, ale aj o spôsobe, akým sa jazdí. Napríklad hneď ako sme prišli na okruh, mal Belgičan Philippe Gilbert pád. V pelotóne vznikla medzera a ľudia, ktorí boli vzadu, už mali problém sa vrátiť dopredu. Ja som sa neudržal ani za belgickým vláčikom.

Čo bolo najnáročnejšie? Chlad alebo dážď?

Kombinácia všetkého. Na jednej strane počasie veľa spravilo. Aj telo spotrebuje viac energie na to, aby vykompenzovalo chlad. Na druhej strane, tempo bolo od začiatku dosť vysoké. Každý sa chcel vyhnúť kritickým miestam a chcel byť vpredu. Tým pádom sa stále zrýchľovalo.

Aké ste mali úlohy?

Mal som sa pokúsiť dostať do úniku. Ak by to nevyšlo, mal som sa snažiť pomáhať ostatných chalanom, ak by niečo potrebovali priniesť z auta.

Krátko po vašom pokuse o únik sa dostala dopredu skupina jedenástich pretekárov. Vraj v momente, keď sa odpútali od pelotónu, išli vyše 90-kilometrovou rýchlosťou. Skutočne to bolo také rýchle?