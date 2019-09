Lomnický je veľkou slovenskou nádejou na MS v atletike. Chce splniť tri ciele

Kladivár bude bojovať o medailu.

30. sep 2019 o 17:30 SITA

BRATISLAVA. Na majstrovstvách sveta v atletike v Dauhe majú zo šestice slovenských reprezentantov svoje vystúpenie ešte pred sebou kladivár Marcel Lomnický a prekážkarka Stanislava Škvarková (Lajčáková).

Práve Lomnický je poslednou slovenskou nádejou na popredné umiestnenie, ktorým by výprava SR splnila základný cieľ dve umiestnenia v prvej dvanástke.

O to prvé sa v závere uplynulého týždňa postarala 9. priečkou taktiež kladivárka Martina Hrašnová.

"Môj cieľ je posunúť si sezónne maximum, splniť limit 77,50 m na OH 2020 a skončiť v prvej osmičke. Verím, že zúročím dobrú formu i skúsenosti," prezradil svoje ambície pre portál atletika.sk odchovanec nitrianskej atletiky súťažiaci vo farbách banskobystrickej Dukly.

Dva dni pred pretekmi je bez hádzania

Pre 32-ročného kladivára to bude piaty štart na svetovom šampionáte, z doterajších štyroch účastí skončil najlepšie v Moskve 2013 a Pekingu 2015, kde bol zhodne ôsmy.

Lomnický sa do Dauhy sa presunul v sobotu večer, v pondelok absolvoval ešte ľahší tréning v klimatizovanej posilňovni a v utorok popoludní ho o 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) čaká kvalifikácia. Hádže v B-skupine ako posledný šestnásty, kladivárov je dovedna 32.

"Na poslednú chvíľu som cestoval preto, aby som sa priamo v Dauhe vyhol hádzaniu vonku. Snažím sa takto eliminovať riziko vyčerpania.

V sobotu dopoludnia pred odletom som si ešte doma zahádzal, v nedeľu a pondelok nemusím. Dva dni bez hádzania pred pretekmi sú normálna vec," vysvetlil piaty z OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.

78 metrov by malo stačiť na medailu

Najlepší tohtoročný výkon slovenského kladivára je 77,15 m. Kvalifikačný limit na priamy postup do finále MS 2019 je 76,50 m. Lomnický hodil v tomto roku viac iba jediný raz, v polovici apríla na Mt. SAC Relays v americkom Torrance.

"Uvedomujem si to, ale momentálne som v takej forme, že si na limit trúfam. Mohlo by to ísť celkom ľahko. Uvidíme. Myslím si však, že na prvú dvanástku bude stačiť aj menej, možno aj výkon pod 75 metrov.

Na prvú osmičku určite postačí 76 metrov a medaila by mohla byť za 78-metrový výkon," odhadol pre web Slovenského atletického zväzu M. Lomnický, ktorý favorizuje na titul najmä Poliakov Pawla Fajdeka a Wojciecha Nowického.