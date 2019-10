Najhorší štart pre najväčší klub. Bude čoskoro meniť trénera?

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

1. okt 2019

BRATISLAVA. Ešte nikdy sa nestalo, aby mal slávny klub po siedmich kolách Premier League na konte menej ako desať bodov.

Pondelňajšia dohrávka v sychravom a upršanom počasí ladila s náladou na štadióne Old Trafford a zvýraznila úpadok oboch gigantov anglického futbalu.

V týždni, kedy sa hrajú aj zápasy Ligy majstrov, hrali iba tzv. Monday Night Football, na čom sa smejú novinári a smútia verní fanúšikovia.

Nikto nedokázal strhnúť víťazstvo na svoju stranu a zmeniť tak možno osud celej sezóny, v ktorej bude pre oba kluby miestenka medzi elitnú futbalovú smotánku vytúženým úspechom.

Ba čo viac, hráči Manchester United aj Arsenalu Londýn sú momentálne iba tieňom slávnej a úspešnej histórie. Je otázne, či prestavbu kádrov budú aj naďalej riadiť Ole Gunnar Solskjaer, respektíve Unai Emery.

Pierre-Emerick Aubameyang je nezastaviteľný a nenahraditeľný. Od prestupu v januári 2018 do Arsenalu dal v 73 dueloch až 49 gólov a rozbehol sa aj v tejto sezóne.

Sedem gólov v siedmich ligových zápasoch je vizitka, ktorou sa naposledy mohol pochváliť legendárny Denis Bergkamp v sezóne 1997/1998.

Remíza nič nerieši, odstup od lídra tabuľky je markantný. (Manchester United – Arsenal 1:1).

Liverpool FC utrpel cenné víťazstvo na trávniku nováčika zo Sheffieldu. Na prvú strelu na bránu čakal rekordne dlho (70 minút), ale stálo to za to.

Brankár Dean Henderson sa možno červená doteraz, ale gól Georginia Wijnalduma priniesol napokon tri body.

Vedieť vyhrať aj škaredo, teda, keď sa nedarí, je vraj znakom majstra (Sheffield United – Liverpool FC 0:1).

Londýnska Chelsea doma konečne vyhrala a navyše porazila Brighton vo všetkých deviatich vzájomných dueloch v histórii súťaže (Chelsea – Brighton Hove Albion 2:0).

Aston Villa platí krutú nováčikovskú daň. Stratila už osem bodov v zápasoch, v ktorých vyhrávala. Pred týždňom dokonca dvakrát senzačne viedla nad Arsenalom, ale nevyužila ani prevahu o jedného muža a prehrala 2:3.

To ju asi poznačilo natoľko, že stratila body aj doma po remíze s Burnley. Len aby jej nechýbali pri záverečnom súčte sezóny (Aston Villa – Burnley 2:2).

Martin Dúbravka sa aj pred kvalifikačnými povinnosťami potrebuje rýchlo otriasť a zabudnúť na víkendový debakel. Brendan Rodgers potichu formuje z hráčov Leicestru odolnú partiu, keď od jeho príchodu v marci získali už 31 bodov.

Viac majú na konte iba Liverpool (49) a Manchester City (43) (Leicester – Newcastle 5:0).

Ale ani doma to nebude mať jednoduché. Do St James’ Parku pricestuje Manchester United a my sme zvedaví, či outsider dokáže prekvapiť favorita.

Newcastle United – Manchester United naživo od 17:25 v nedeľu iba na PREMIER SPORT.

Poznáme generáciu „future stars“, ako aj štatistiky najlepších strelcov ligy. Ak chcete vedieť viac, sledujte TV verziu PL Focusu.

