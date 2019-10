Košice vo východniarskom derby zdolali nováčika, Liptáci druhý raz v sezóne uspeli

Hlasy po stretnutí:

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Prvá tretina nebola podľa našich predstáv, brankár Košarišťan bol v tom čase jediný, kto nás držal v zápase. Chytil v nej niekoľko tutoviek spred bránkového priestoru. V druhej tretine sme sa zlepšili a tretia bola z našej strany najlepšia."

Miroslav Chudý, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Napriek prehre sme neodohrali zlé stretnutie. Košice sme chceli zdolať, no v takom prípade musí veľa vecí zapadnúť do seba. Prvá tretina bola z našej strany najlepšia, vytvorili sme si šance, no nebolo nám súdené streliť gól. V druhej tretine sme inkasovali gól, začali sme strácať pôdu pod nohami. Postupne sme znovu vyrovnali hru, no nedali sme góly. Haščákov gól na 2:0 bol dôležitý, po ňom sme už viac otvárali hru. Košičania zvíťazili zaslúžene. Ďakujem fanúšikom, ktorí prišli a vytvorili fantastické prostredie. Verím, že časť potlesku patrila aj nášmu mužstvu."