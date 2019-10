Exhibícia Bayernu. Tottenham ešte takto doma nikdy neprehral

Gnabry skóroval štyrikrát.

2. okt 2019 o 7:57 TASR

LONDÝN. Futbalisti Bayernu Mníchov uštedrili anglickému zástupcovi rekordnú domácu prehru v európskych klubových súťažiach.

Odniesli si to hráči Tottenhamu Hotspur, ktorí v dueli 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov inkasovali od nemeckého šampióna debakel 2:7.

Štyrmi gólmi v druhom polčase sa zaskvel krídelník Serge Gnabry, dva pridal poľský kanonier Robert Lewandowski.

Štyri góly strelil naposledy ešte ako dieťa

Spurs sa síce ujali vedenia gólom Heung-Min Sona, no Bayern ešte do prestávky otočil skóre a po zmene strán to už bola exhibícia Bavorov.

"Bol to krásny večer pre Bayern Mníchov i pre celý nemecký futbal. Hrať v takomto štýle na anglickej pôde je naozaj jedinečné. Nerád vyzdvihujem jednotlivcov, ale za dnešný zápas si zaslúžia obrovskú pochvalu najmä Serge Gnabry a Manuel Neuer.

Súcitím s mojim trénerským kolegom Mauriciom Pochettinom, určite je veľmi ťažké stráviť takúto prehru," zdôraznil tréner Bayernu Niko Kovač.

Gnabry musel zaloviť v pamätí, kedy naposledy strelil v jednom zápase štyri góly.

"Bolo to ešte keď som bol dieťa. Som veľmi spokojný s predvedeným výkonom a najmä s tým, že som pomohol mužstvu k zisku dôležitých troch bodov. Zápas na pôde Tottenhamu bol pre nás dobrou skúškou a ukázal, kde sa momentálne nachádzame.

Sedem gólov na pôde súpera sa nepodarí streliť každý deň, no nemôžeme teraz zaspať na vavrínoch a uspokojiť sa. Musíme zostať nohami pevne na zemi a snažiť sa nadviazať na tento výkon," uviedol Gnabry pre uefa.com.

Pochettino zložil súperovi poklonu

Tottenhamu nevyšiel úvod novej sezóny a po debakli s Bayernom sa minulosezónny finalista Ligy majstrov dostal do zložitej situácie.

"Najdôležitejšie je, aby tím držal spolu. Sme veľme sklamaní a roztrpčení z výsledku. Musíme však zostať pokojní, neuchýliť sa k unáhleným analýzam a rozhodnutiam. Musíme ukázať mentálnu silu a pomôcť jeden druhému," apeloval na svojich hráčov Pochettino.

Bayernu zložil argentínsky kouč veľký kompliment.

"Nemecký majster predviedol skvelú efektivitu pri zakončení, z 11 striel na bránku dokázal vyťažiť sedem gólov, čo si zaslúži uznanie.

Bayern demonštroval obrovskú kvalitu. Vo futbale bývajú také zápasy, že všetko, čoho sa súper dotkne, sa skončí gólom vo vašej sieti. Presne to sa stalo v utorok večer."