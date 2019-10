Guľa bol nútený obmeniť nomináciu, do plánov mu zasiahli zranenia

Mladíkov čakajú zápasy proti Francúzsku a Lichtenštajnsku.

2. okt 2019 o 12:20 TASR

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa počas tlačovej konferencie k nominácii na kvalifikačné zápasy o postup na ME 2021 proti Lichtenštajnsku a Francúzsku.(Zdroj: Pavol Zachar TASR)

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa oznámil do značnej miery obmenenú 23-člennú nomináciu na kvalifikačné zápasy ME 2021 v Lichtenštajnsku (utorok 9. októbra v Eschen-Mauren) a s Francúzskom (utorok 15. októbra v Dunajskej Strede).

Slovákom štart bojov o postup na šampionát nevyšiel, v prvom súboji v septembri prehrali v Azerbajdžane 1:2.

Pred mladými Slovákmi stojí teraz náročná situácia hodiť prehru za hlavu a proti Lichtenštajnsku potvrdiť pozíciu favorita. V ďalšom súboji proti favorizovaným Francúzom by sa im tak oveľa ľahšie dýchalo. Guľovi pre zranenia chýba viacero hráčov.

"Je nepríjemné, keď v nominácii musíme reagovať na zranenia. Či už je to Valach, alebo zo širšieho kádra aj Trusa. Pribudli tiež Brenkus a Bednár. Chlapcom prajeme skoré uzdravenie. Museli sme tak reagovať a siahnuť do širšieho kádra," povedal na margo nominácie na stredajšej tlačovej konferencii kouč SR 21.

Mladíci budú mať nahustený program, cez víkend si budú plniť klubové povinnosti a zápas v Eschen-Mauren sa bude hrať už v stredu.

"Máme málo času, v pondelok budeme trénovať v Rakúsku. Musíme pracovať efektívne. Verím, že sa dobre pripravíme a budeme sa môcť oprieť o naše silné stránky, ktoré nám nefungovali v určitých častiach zápasu v Azerbajdžane.

Verím, že to zvládneme, je to pre nás v tomto momente kľúčový zápas. Potom sa musíme dobre pripraviť aj na Francúzsko," objasnil Guľa, ktorý verí, že reparát za Azerbajdžan zvládnu jeho hráči úspešne:

"Život je o tom, aby sme sa poučili, ale nielen slovami, pravda leží na ihrisku. Sme favorit zápasu v Lichtenštajnsku, ale súper je húževnatý, dôrazný a odhodlaný.

My sa mu budeme musieť v odhodlanosti minimálne vyrovnať a zdolať ho našimi zbraňami ako technika či taktická vyspelosť. Chlapcom to ukážeme na videu. Sme pritlačení k múru, musíme vyhrať."

Lídrom tabuľky 2. skupiny je Gruzínsko s dvoma víťazstvami. Druhé je Švajčiarsko, ktoré odohralo iba jeden zápas. Francúzi ešte nehrali a pred zápasom na Slovensku predstavia doma proti Azerbajdžanu.

Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú.

Zvyšných 53 krajín zabojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Ostatné mužstvá z druhých priečok sa predstavia v play off.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov: Brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Dávid Šípoš (FC Nitra), Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Martin Vantruba (FK Pohronie), Dávid Šípoš (FC Nitra), Samuel Petráš (MŠK Žilina) Obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Branislav Sluka (obaja MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok)

Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Branislav Sluka (obaja MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok) Stredopoliari: Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš (FC Spartak Trnava), Martin Adamec (OKS Odra Opole), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Ján Bernát, Michal Tomiš (obaja MŠK Žilina), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Michal Chobot (FC Nitra)

Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš (FC Spartak Trnava), Martin Adamec (OKS Odra Opole), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Ján Bernát, Michal Tomiš (obaja MŠK Žilina), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Michal Chobot (FC Nitra) Útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ladislav Almási (FC Petržalka), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava) Náhradníci: Brankár: Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda) Hráči v poli: Adrián Slávik, Jakub Kadák (obaja AS Trenčín), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava), Denis Baumgartner (FK Senica), Marek Fábry, Ondrej Vrábel (obaja FC Nitra), Dávid Ďuriš, Roland Gerebenits, Adam Kops (všetci MŠK Žilina), Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Benjamin Száraz (DAC Dunajská Streda), Filip Halgoš (Viktoria Žižkov), Jakub Švec (ViOn Zlaté Moravce), Milan Kvocera (Zemplín Michalovce)

Tabuľka 2. skupiny: