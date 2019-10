Kuzminová o konci: Žiaľ, už to nejde. Nechcem byť v tíme do počtu

Olympijská víťazka oznámila koniec kariéry.

2. okt 2019 o 16:25 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME Na veľkých podujatiach a najmä na olympijských hrách bola medailovou istotou. Zo žiadnej olympiády sa nevrátila bez zlatej medaily. Len málo športovcov dokázalo niečo podobné. ANASTASIA KUZMINOVÁpomohla vytiahnuť slovenský biatlon do svetovej špičky. V stredu oznámila, že uplynulá sezóna bola jej posledná a v novej už nenastúpi ani ako členka ženskej štafety. "Prepáčte, bolo to pre mňa veľmi emotívne," ospravedlňovala sa za slzy. Po biatlonovej kariére sa sústredí na to, čo jej je najbližšie - na rodinu. "Teraz budem mamou," dodala.

Kedy ste sa napevno rozhodli, že ako biatlonistka už nebudete súťažiť ani v štafete?

Nebolo to včera ani predvčerom. Bolo to na jeseň. Pri mojom rozhodnutí boli dôležité exhibičné preteky v Nórsku aj v Nemecku. Nasledujúce momenty neboli také, ako som si predstavovala. V septembri sme začali zvažovať koniec. Každý fanúšik na ulici sa ma pýtal: Nasťa, ako je to s tebou?

Aj vzhľadom na prípravu na novú sezónu bolo treba vycestovať na sústredenie. Nebola som však toho schopná. September bol rozhodujúci. Postupne som dospela k tomuto rozhodnutiu.

Ste s ním vyrovnaná?

Stále ma to veľmi mrzí. Chcem sa ospravedlniť tým, ktorým som dala nádej a verili mi. Fanúšikovia športu mi stále hovorili: Nasťa, dáš tú sezónu. Niektorí boli dokonca presvedčení, že nastúpim nielen v štafete.

Mrzí ma to. Napriek môjmu nastaveniu po sezóne, že to pôjde. Verila som tomu úprimne. A bol by to aj príjemnejší odchod z biatlonu.

Žiaľ, nejde to. Kto ma pozná, vie, že nechcem byť v tíme len do počtu. Ľudia by čakali, že štafetu opäť potiahnem, lenže cítim, že by som skôr prekážala.