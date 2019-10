Nízke návštevy na šampionáte má na svedomí aj bojkot Kataru

Šéf IAAF vyzdvihuje najmä výkony, ktoré na MS atléti predvádzajú.

2. okt 2019 o 18:30 TASR

DAUHA. Prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Sebastian Coe nevidí dôvod dramatizovať slabý divácky záujem o MS v katarskej Dauhe.

Vyzdvihuje najmä výkony, ktoré na šampionáte atléti predvádzajú.

Excelentné výkony atlétov

"Samozrejme, všetci by sme boli radi, ak by bolo hľadisko plné, a je to výzva, ale musíme sa pozrieť na absolútnu kvalitu, ktorú v disciplínach môžeme vidieť," citovala šéfa svetovej atletiky agentúra AFP.

"Priznám sa, nepamätám si, kedy majstrovstvá sveta ponúkli takéto výkony," dodal Coe s odkazom napríklad na pondelkové víťazstvo Nóra Warholma v behu na 400 m cez prekážky alebo triumf Američana Braziera v utorkovom behu na 800 m.

Za prázdne tribúny môže aj bojkot Kataru

Doterajšiu slabú návštevnosť Coe vysvetľuje aj situáciou v regióne a bojkotom Kataru zo strany susediacich krajín a ich spojencov, ktorý sa prejavuje aj výrazným obmedzením leteckého spojenia s Katarom.

"Toto sú veci, ktoré pred piatimi rokmi, keď Katar získal právo organizovať šampionát, nikto nemohol predpokladať," upozornil Coe.

Zároveň vyhlásil, že IAAF dá aj do budúcnosti prednosť hľadaniu nových dejísk šampionátu pred rotáciou tradičných hostiteľských krajín. "Atletika je celosvetový šport, preto aj v tomto musíme byť globálny."