Lyles si trúfa na rekordy Bolta. Jeho čas skončil, môj prichádza, vraví

Američan sa stal majstrom sveta v behu na 200 metrov.

2. okt 2019 o 19:44 SITA

BRATISLAVA. Od začiatku sezóny 2017 iba ťažko hľadá konkurenciu v behu na 200 metrov. V júni tohto roka ho síce na podujatí Diamantovej lige v Ríme o dve stotiny zdolal krajan Michael Norman, no americký šprintér Noah Lyles správne načasoval formu a na MS v katarskej Dauhe suverénne triumfoval.

Druhého Kanaďana Andreho De Grassa zdolal o 12 stotín a po premiérovom zisku svetového šampióna prijíma slová uznania zo všetkých strán.

Noah Lyles sa vo veku 22 rokov stal vôbec najmladším majstrom sveta v behu na 200 metrov. Na polovičnej trati triumfoval ďalší Američan Christian Coleman, ale pre mnohých expertov je budúcnosťou svetovej atletiky práve Lyles.

V detstve trpel depresiami

"Je rockovou hviezdou atletiky. Páči sa mu robiť si svoju vlastnú šou," cituje slová trojnásobného svetového šampióna Justina Gatlina český portál idnes.cz.

Chválou nešetril ani legendárny Michael Johnson, ktorý si myslí, že Lyles môže prekonať jeho niekdajší svetový rekord na 200 m - 19,32 sekundy.

Zaujímavosťou je, že v detstve Lyles často bojoval s depresiami a trpel poruchou pozornosti bez hyperaktivity. Dnes svojim správaním rozhodne tak nepôsobí, práve naopak. Je veľmi sebavedomý, o čom svedčia jeho vyjadrenia alebo činy.

Na bok si nechal vytetovať slovo "Ikona" a po tom ako vo švajčiarskom Lausanne zabehol na 200-metrovej trati čas 19,50 sekundy (štvrtý čas histórie, pozn.) na twitteri ironicky napísal: "Kto je to Bolt?"

Budem vás rád baviť, vraví Lyles

Práve k skvelému jamajskému šprintérovi je 22-ročný rodák z Gainesvillu často prirovnávaný, no on to rázne odmieta.

"Nehovorte, že som nový Bolt. Ja som ja. Boltov čas skončil, môj prichádza. Ak ma máte radi, budem vás rád baviť," skonštatoval Lyles a vyjadril sa aj smerom k možnému prekonaniu svetových rekordov jamajského atletického velikána.

"Boltove časy sú v budúcnosti v mojom dosahu. Keby som si to nemyslel, nerobil by som atletiku."