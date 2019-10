Kuzminovej odchod je problém, Slováci štafetu musia postaviť

Po Kuzminovej ostane voľné miesto.

3. okt 2019 o 19:18 Miloslav Šebela

Načítavám video... video https://vimeo.com/364110218

BRATISLAVA. Biatlon patrí na Slovensku medzi najúspešnejšie zimné športy. Jeho popularita rástla na vlne úspechov Anastasie Kuzminovej.

Preteky Svetového pohára sledujú tisícky fanúšikov.

Zlato zo zimných olympijských hier získal krasokorčuliar Ondrej Nepela. Po ňom sa to zo slovenských reprezentantov podarilo až Kuzminovej.

Na každých olympijských hrách, na ktorých štartovala, získala zlato.

V stredu 35-ročná biatlonistka oznámila, že v najbližšej sezóne už nebude súťažiť ani ako členka ženskej štafety a končí aktívnu kariéru.

"Žiaľ, nejde to. Kto ma pozná, vie, že nechcem byť v tíme len do počtu. Ľudia by čakali, že štafetu opäť potiahnem, lenže cítim, že by som skôr prekážala," vravela.

"Je pravý čas a priestor pre mladých. Aby sa nespoliehali len na Kuzminovú," doplnila.

Kuzminovú musia zastúpiť mladé pretekárky

Kuzminová bola roky stabilnou súčasťou ženskej aj miešanej štafety. V minulej sezóne sa ženám podarili výnimočné výsledky.

V Oberhofe, v Ruhpoldingu aj na majstrovstvách sveta v Östersunde vybojovali šiestu priečku. Pred rokom na olympijských hrách boli dokonca piate.

Na dlhé obdobie to môžu byť najlepšie výsledky Sloveniek v štafete. Slovenský biatlon čaká výzva – postaviť nový tím.