Hossa sa pripojil k Chicagu v Prahe. Veľmi nám chýba, povedal generálny manažér

Hossa pozdravil bývalých spoluhráčov.

4. okt 2019 o 9:30 TASR

PRAHA. Slovenský útočník Marián Hossa si myslí, že aj vo veku 40 rokov by ešte mohol hrať hokej na najvyššej úrovni, no zmieril sa s tým, že o záverečné roky kariéry ho pripravilo zdravie.

Povedal to v predvečer otváracieho súboja Chicaga Blackhawks v novej sezóne zámorskej NHL s Philadelphiou.

Ten sa uskutoční v piatok v pražskej O2 Aréne a Hossa si nenechal ujsť šancu stretnúť sa s bývalými spoluhráčmi.

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Chivagom (2010, 2013, 2015) hral naposledy v sezóne 2016/2017, no to ho už dlhší čas trápili kožné problémy, ktoré spôsoboval výstroj, a vedľajšie účinky z užívania silných liekov.

Rozhodnutie skončiť bolo správne, vraví Hossa

Jeho stav sa zhoršili natoľko, že nakoniec musel s hokejom skončiť. V rozhovore pre nhl.com povedal, že sa už s týmto rozhodnutím zmieril.

"Bolo to ťažké, pretože som vedel, že mám ešte stále čo ponúknuť. Cítil som, že mám pred sebou ešte dva či tri roky a bez problémov môžem hrať na rovnakej úrovni.

No povedal som si, že nemôžem takto pracovať, pretože ma to môže v budúcnosti obmedziť rôznymi spôsobmi. Takže to bolo ťažké rozhodnutie, ale myslím si, že bolo správne," uviedol.

Vo štvrtok navštívil bývalých spoluhráčov Blackhawks, ktorých bude z tribúny podporovať aj v piatkovom zápase NHL Global Series s Flyers.

Shaw: Vždy som k nemu vzhliadal

"Tešil som sa na stretnutie s ľuďmi z organizácie, s ktorými sme zažili toľko úspechov. V šatni poznám asi päť šesť chalanov, ale tréneri, funkcionári, tí sú v podstate stále tí istí. Je pekné byť späť.

Nechýba mi to cestovanie a mítingy, ale rozhodne mi chýba byť s chalanmi v šatni," povedal.

Hossa prišiel do Chicaga v roku 2009 z Detroitu a v tíme strávil osem sezón. Zo súčasného kádra si zahral s Jonathanom Toewsom, Patrickom Kaneom, Andrewom Shawom, Duncanom Keithom, Brentom Seabrookom a Coreym Crawfordom.

"Sledoval som ho, keď som vyrastal a vždy som k nemu vzhliadal. Ešte viac som si ho obľúbil, keď som s ním hral. Bol výborný nielen v ofenzíve, ale aj v obrane," povedal pre nhl.com Shaw.

Neviem, či sa mu dostalo plného uznania

"Určite nám veľmi chýba. Robil všetky tie veci, ktoré musí hráč robiť, aby ste víťazili. Nechcem povedať, že bol v tieni, ale nie som si istý, či sa mu dostalo plného uznania za to, čo pre nás robil každý večer," pochválil ho generálny manažér klubu Stan Bowman.

Hossa odštartoval zámorskú kariéru v Ottawe, ktorá ho draftovala v roku 1997 z celkovo 12. miesta.

V tíme Ottawy strávil sedem sezón a postupne sa vypracoval medzi najproduktívnejších hráčov ligy.

V roku 2005 zamieril do Atlanty, nasledovali krátke pôsobenia v Pittsburghu a Detroite a od sezóny 2009/2010 už úspešné ťaženie v Chicagu.

Dokopy odohral v základnej časti 1309 duelov a nazbieral 1134 bodov (525+609), v 205 stretnutiach play off pridal 149 bodov (52+97).