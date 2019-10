Zeman: Šporar znamená pre Slovan toľko ako Messi pre Barcelonu

Slovan už nemusí len vyčkávať.

4. okt 2019 o 14:29 Juraj Berzedi

Je bývalým futbalovým reprezentantom a dlhoročným spolukomentátorom RTVS. Naživo sledoval aj zápas futbalistov Slovana v Brage 2:2. MARIÁN ZEMAN hovorí o prínose trénera Jána Kozáka mladšieho, o dôležitosti Andraža Šporara i osobnosti Dominika Greifa.

Ako hodnotíte vystúpenie Slovana v Brage?

Slovanu vyšlo to, čo chcel. Cieľom bolo dobre stáť v defenzíve, čomu prispôsobili počet obrancov i rozostavenie. Podarilo sa im utlmiť ich útočnú aktivitu. Góly nedostali po vypracovaných akciách. Za tým, že Slovan dvakrát vyrovnal je aj kus šťastia. Penalta aj vlastný gól prišli z ničoho. Momentálne má však Slovan fazónu.

Slovan proti PAOK Solún, Besiktasu i Brage zvolil podobnú taktiku založenú na pozornom bránený a protiútokoch. Ako to vnímate?

Tréner Kozák povedal, že jeho mužstvo sa môže zlepšovať. Nemyslím si to. Som o tom presvedčený, že tento tím má ešte naviac. Braga, Besiktas ani Wolverhampton nie sú mužstvá, pri ktorých by Slovan mal len vyčkávať alebo sa ich báť. Už v dvoch zápasoch sa mohli o tom presvedčiť. To, že na konci zápasu dokázali streliť góly ich posunie vpred. Budú mať vieru, že aj takýmto tímom sa dokážu vyrovnať.

Slovan pod vedením Martina Ševelu hanebne vypadol so Sutjeska Nikšić z prvého predkola Ligy majstrov. Po príchode Jána Kozáka mladšieho napokon postúpil do skupiny Európskej ligy. V čom je jeho výnimočnosť?