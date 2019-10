Líder sa vytrápil s Miškovcom, nováčik doma opäť uspel. Z výhry sa tešil aj Slovan

Hlasy po stretnutí:

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Dnes sme hrali prevažne dobrý hokej. Najmä v druhej tretine sme mohli súperovi odskočiť na výraznejší gólový rozdiel. Brankár hostí Rajna nám zmaril viacero veľkých šancí. Veľká pochvala patrí našej štvrtej formácie, ktorá hrá stále výborne a dnes sa zásluhou Juraja Milého presadila aj gólovo. Miškovec bol veľmi nebezpečný v presilovkách."

Marcel Rodman, tréner DVTK Jegesmedvék Miškovec: "Vedeli sme, že nás čaká ťažké stretnutie. Košický tím mal za sebou niekoľko víťazstiev, doma je veľmi silný. Prvých štyridsať minút to dokazoval aj na ľade, my sme však v tretej tretine ukázali charakter a vďaka tomu sme získali aspoň bod. V predĺžení sme mohli získať aj druhý, žiaľ, nepodarilo sa. Celkovo to však bol z našej strany dobrý výkon."