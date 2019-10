Škvarková sa premiérovo predstavila na MS, v rozbehu skončila šiesta

Slovenka nepostúpila do semifinále.

5. okt 2019 o 17:03 (aktualizované 5. okt 2019 o 18:14) SITA

DAUHA. Slovenská reprezentantka Stanislava Škvarková (Lajčáková) obsadila v úvodnom rozbehu na 100 m prekážok na 17. svetovom šampionáte v atletike v katarskej Dauhe 6. miesto časom 13,44 sekundy, ktorým - Francúzka Ndamová preteky nedokončila - dosiahla o jedno miestečko lepšie umiestenie ako naznačovali papierové predpoklady.

Slovenská jednotka v tejto disciplíne solídne odštartovala (reakcia 0,177 s), po šiestu-siedmu prekážku sa držala dobre, no v závere už na najlepšie nestačila.

Škvarková živila nádej do tretieho rozbehu

V jubilejnom 20. tohtoročnom behu na 100 m prekážok dosiahla svoj ôsmy najlepší čas.

Do semifinále postúpili priamo prvé štyri prekážkarky, ďalej išli ešte aj štyri s najlepšími časmi.

Škvarková takto živila nádej na postup s časom do III. rozbehu, po ktorom sa definitívne rozhodlo, že šampionát sa pre ňu skončil.

Celkovo štartovalo 38 prekážkarok, Škvarková z nich mala na konte 35. najlepšie sezónne a 36. najlepšie osobné maximum.

Slovenka má radosť zo štartovej reakcie

"S mojím behom nie som úplne spokojná, technicky som nezvládala prekážky, ako by som si predstavovala. Je to však asi dôsledok toho, že som takmer dva týždne netrénovala, keďže mi najprv z IAAF oznámili, že do Dauhy ma nepozvú.

V konečnom dôsledku 13,44 nie je zlý výkon, no oveľa väčšiu radosť mám zo štartovej reakcie 0,177 sekundy, čo je asi môj osobný rekord.

Účasťou na MS som získala cennú skúsenosť i motiváciu do ďalšej práce, aby som sa naučila stabilne behať okolo 13 sekúnd, čo by znamenalo, že držím s najlepšími krok,“ uviedla Škvarková pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu.



Pre 23-ročnú zverenku Michala Škvarku v banskobystrickej Dukle to bola premiéra na MS, na ktoré sa dostala až po dodatočnom pozvaní od IAAF.