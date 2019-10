Majstrom sveta na plochej dráhe sa stal Poliak Zmarzlik, Vaculík skončil na piatom mieste

Pre Slováka je to pri jeho piatej účasti najlepšie umiestnenie.

6. okt 2019 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Slovenský motoristický reprezentant Martin Vaculík obsadil konečné piate miesto v tohtoročnom seriáli pretekov na plochej dráhe. Pre rodáka zo Žarnovice je to pri jeho piatej účasti najlepšie umiestnenie.

Celkovým víťazom sa stal 24-ročný Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorý nadviazal na úspechy svojich krajanov Tomasza Golloba (2010) a Jerzyho Szczakiela (1973).

Tretí poľský šampión

Bartosz Zmarzlik v dramatickom súboji o titul majstra sveta zdolal Dána Leona Madsena, ktorý štartoval vďaka voľnej karte. Na záverečnom podujatí sezóny v poľskej Toruni vyhral všetkých sedem jázd, získal maximálny možný počet 21 bodov, ale v celkovom poradí zaostal za Zmarzlikom o dva body. O druhú medailu pre Rusko sa postaral Emil Sajfutdinov, ktorý rovnako ako v roku 2009 získal bronz.

"Je to neuveriteľné, som tretí poľský šampión. Je to krásne. Bol to pre mňa náročný mesiac. Všetci mi hovorili, že môžem vyhrať, a tak som o to šťastnejší, že sa mi to podarilo. Pamätám si keď vyhral v roku 2010 Tomasz Gollob.

Bol mojim vzorom a vtedy mi povedal: ´Mladý muž, ty si rovnaký ako ja, iba v mladšom vydaní´. Chcem poďakovať aj poľským fanúšikom, ktorí vytvorili skvelú atmosféru," cituje Zmarzlika portál speedwaygp.com.

So sézonou je spokojný

Martin Vaculík získal dokopy 95 bodov, čo mu stačilo na piatu priečku. Vďaka tomu si zabezpečil účasť aj v nasledujúcom ročníku pretekov Grand Prix. V sobotu mal trochu smoly, keď skončil deviaty.

"Neboli to moje najlepšie preteky. S mojim tímom sme urobili niekoľko chýb v nastavení, čo nás stálo miesto v semifinále. Je to však skúsenosť smerom do budúcnosti," skonštatoval Vaculík krátko po pretekoch.

V sezóne 2019 hneď trikrát skončil Vaculík na striebornom stupienku a po polovici seriálu pretekov strácal na neskoršieho víťaza iba dva body. Víťazstva sa síce nedočkal, ale napriek tomu bol so svojimi výkonmi spokojný.

"Bola to skvelá sezóna, dosiahol som piate miesto. Som hrdý na môj tím, rodinu, sponzorov, ďakujem všetkým priateľom za veľkú podporu počas celej sezóny. V tej budúcej sa vrátim ešte viac motivovaný," vyjadril sa Slovák prostredníctvom instagramu.

Konečné poradie seriálu MS motocyklov na plochej dráhe 2019: