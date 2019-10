Poprad otočil zápas s Košicami, Nitra si poradila s Novými Zámkami

Hlasy po zápase

František Štolc ml., asistent trénera Popradu: "Toto víťazstvo si veľmi vážime, vyhrali sme s mužstvom, ktoré je prvé v tabuľke. Zápas bol vyrovnaný, nebolo by spravodlivé, keby sme zobrali všetky tri body, lebo sme mali aj chyby. Som rád, že sa šťastie priklonilo na našu stranu."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Za ten bod som rád, lebo domáci mali väčšiu túžbu po víťazstve. Väčšina osobných súbojov, súbojov o puk bola v domácej réžii. My sme celých 60 minút nehrali to, čo sme si povedali a čo nás malo zdobiť. Túto sezónu sme už niekoľkokrát premárnili dvojgólový náskok. Nie je to u nás také zlaté, ako to na prvý pohľad vyzerá."