Šporar v Ružomberku zachránil bod pre Slovan až v závere, Trenčín remizoval so Zlatými Moravcam

Hlasy po zápase

Roman Marčok, tréner Trenčína: "Začali sme výborne, boli sme lepší, dominantnejší, ovládali sme dianie na trávniku, čoho vyvrcholením bol gól, hoci z jedenástky. Potom sme však nepochopiteľne prestali hrať to, čo nás dovtedy zdobilo, hľadali sme komplikované riešenia namiesto jednoduchých a Zlaté Moravce sa dostali do zápasu. Strelili nám zaslúžene dva góly, boli lepším tímom, nastrelili žrď. Ak by to skončilo gólom, prehrali by sme, ale stal sa opak a vďaka Julienovmu gólu sme vyrovnali."

Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "Vedeli sme, že Trenčín má veľkú silu smerom dopredu a pripravovali sme sa na to. Do prvého gólu sme to nevedeli eliminovať, ale potom sme zvýšili aktivitu, strelili sme gól a pridali sme aj druhý. Boli sme v zápase lepší, ale ďalšie šance sme nepremenili. Dostali sme potom gól, ktorý ma hnevá, lebo sme ho inkasovať nemuseli. Po priebehu zápasu nás mrzí, že sme remizovali."