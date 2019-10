Sekerova asistencia nestačila na výhru Dallasu, prehrala aj Černákova Tampa

Oba tímy stratili vedenie.

7. okt 2019

NEW YORK. Dvaja slovenskí hokejisti zasiahli do nedeľňajších zápasov NHL, bodoval jeden z nich. Obranca Dallasu Andrej Sekera si zapísal jednu asistenciu na ľade Detroitu, ale prehru 3:4 neodvrátil.

Sekera odohral 20:45 min a druhou asistenciou pri góle Roopa Hintza na 3:3 si otvoril sezónny účet v kanadskom bodovaní. Zápas ukončil aj s plusovým bodom a jednou zablokovanou strelou.

V drese Detroitu bol iba jeden hrdina, ale hneď štvorgólový. Útočník Anthony Mantha strelil dva góly v druhej tretine a ďalšie dva pridal v tretej. Ten posledný bol zároveň víťazný, padol 54 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Mantha je najlepším strelcom NHL

Dvadsaťpäťročný Kanaďan pripomenul husársky kúsok svojho švédskeho predchodcu v tíme Red Wings Johana Franzéna, ktorý sa 2. februára 2011 blysol dokonca piatimi zásahmi v zápase proti Ottawe.

Posledným štvorgólovým strelcom pred Manthom v NHL bol útočník Toronta John Tavares, ktorý predviedol kanonádu proti Floride 25. marca 2019.

Mantha je aktuálne s piatimi gólmi najlepším strelcom novej sezóny NHL, v tabuľke produktivity mu so 7 bodmi patrí druhá priečka za 8-bodovým Mikom Zibanejadom (4+4) z New Yorku Rangers.

"Premýšľal som o pokorení tridsaťgólovej hranice pred sezónou. Po takomto štarte to musím prehodnotiť, či by to nemohlo byť aj lepšie," uviedol Anthony Mantha, cituje ho portál NHL.

Černák zablokoval najviac striel

"Keď hrá takto, je zábavné s ním byť na ľade," pochválil spoluhráča Dylan Larkin. Tréner Detroitu Jeff Blashill na adresu Manthu doplnil: "Hrá neporovnateľne lepšie, keď má dostatočné sebavedomie. Je vysoký a má skvelé ruky."

Súboj Carolina - Tampa Bay sa skončil víťazstvom domáceho tímu 4:3 po predĺžení. V pridanej päťminútovke strhol víťazstvo na stranu Hurricanes Jaccob Slavin.

Obranca Erik Černák absolvoval v drese Tampy Bay 21:35 min s bilanciou - 3 "hity", 4 zablokované strely. Dvadsaťdvaročný košický rodák zablokoval najviac striel súpera spoločne s kolegom z obrany Victorom Hedmanom.

NHL 2019/2020 - 7. október:

Carolina – Tampa Bay 4:3 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0)

/Obranca Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:35, zaznamenal tri hity, štyri zablokované strely a jednu stratu puku/

Detroit – Dallas 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

/Obranca Andrej Sekera (Dallas) odohral 20:45 min, pripísal si jednu asistenciu a jeden plusový bod, zaznamenal jednu zablokovanú strelu a tri straty puku/

