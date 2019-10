Jej výkon zatienil záver zápasu. Barcelona dohrávala šláger s deviatimi hráčmi

Messi dal svoj prvý gól.

7. okt 2019 o 15:24 TASR

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa dočkal prvého gólu v tejto sezóne. Podarilo sa mu to v ôsmom kole španielskej ligy, keď dokonal triumf FC Barcelona nad FC Sevilla 4:0.

Domáci rozložili súpera už v prvom polčase, ich výkon však zatienil záver zápasu, keď dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov.

Katalánci rozhodli za osem minút, keď sa v rozmedzí 27. až 35. minúty presadili Luis Suárez, Arturo Vidal a Ousmane Dembélé.

"Bol to dôležitý zápas a vôbec nie jednoduchý. V prvom polčase sa súper snažil útočiť, nechával nám však príliš priestoru a my sme to využili. Sevilla hrala vo štvrtok zápas, ale pôsobila čerstvo a robila nám problémy, najmä na krídlach," zhodnotil tréner Ernesto Valverde pre denník Marca.

Kým prvý polčas ho potešil, zo záveru určite nemal radosť. Najprv v 87. minúte debutujúci Ronald Araujo zastavil unikajúceho Javiera Hernandeza a videl červenú kartu.

Verdikt hlavného rozhodcu Antonia Mateua vzbudil rozhorčenie u domácich hráčov.

Nervy na uzde neudržal najmä Dembélé, ktorý nezaostal za svojou povesťou problémového hráča, protesty prehnal a putoval za Araujom predčasne do šatne.

"Je na každom rozhodcovi, aké kritériá zvolí pri posudzovaní faulov. Mne sa nezdalo, že by išlo o nedovolanú hru. Čo povedal Dembélé, to je mi záhadou. Určite to však nebola dlhá fráza, pretože je zázrak dostať z neho niečo v španielčine," okomentoval Valverde záver zápasu.

Sevilla utrpela v La Lige tretiu prehru z predchádzajúcich štyroch zápasov. Z Barcelony si odniesla debakel, no tréner Julen Lopetegui svojich zverencov podržal:

"Hrali sme dobre, mali sme príležitosti, ale nepremenili sme ich a zaúradovala futbalová pravda nedáš-dostaneš. Prvý gól nám podrazil nohy a nedokázali sme sa spamätať. Po tom, ako sme trikrát inkasovali za osem minút, bolo ťažké motivovať hráčov. V druhom polčase sme opäť predviedli dobré akcie, ale ani tie sme nedotiahli. Výsledok je pre nás horší, ako sme si zaslúžili."