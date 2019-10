Sagan sa rozhodol. Na budúcoročnej olympiáde nebude súťažiť na horskom bicykli

Možno v budúcnosti, vraví.

7. okt 2019 o 16:40 SITA

BRATISLAVA. Peter Sagan ukončil špekulácie o tom, že na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu sa predstaví v súťaži horských bicyklov tak ako v roku 2016 v Riu de Janeiro.

Cyklista, ktorý je zmluvne viazaný v nemeckom cestárskom tíme Bora-Hansgrohe, v rozhovore pre holandský portál AD uviedol, že tieto preteky by mu nepasovali do rozvrhu v nastávajúcej sezóne.

"Láka ma to, ale je naozaj náročné to zapracovať do môjho kalendára. Preteky na horských bicykloch si vyžadujú veľa energie a prípravy. Ak sa chcete kvalifikovať na hry, musíte niekde získať body. Možno v budúcnosti," komentoval Peter Sagan.

