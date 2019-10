Vykĺbil si lakeť a poškodil si väzivo. Lloris si už v tomto roku nezachytá

Francúz bude chýbať aj národnému tímu.

7. okt 2019 o 20:27 SITA

LONDÝN. Francúzsky futbalový brankár Hugo Lloris bude chýbať Tottenhamu Hotspur aj národnému tímu minimálne do konca kalendárneho roka.

Skúsený gólman si v sobotňajšom zápase na ihrisku Brightonu vykĺbil ľavý lakeť a zároveň si poškodil väzivo v ruke.

Do tréningového procesu by sa mal zaradiť začiatkom roka 2020, no nemusí podstúpiť operáciu.