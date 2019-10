V klube sa mu darí, v kvalifikácii čaká na šancu. Som pokorný a trpezlivý, tvrdí Bero

V tejto sezóne strelil zatiaľ za Vitesse Arnhem tri góly.

8. okt 2019 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. Stredopoliar Matúš Bero debutoval v slovenskom seniorskom národnom tíme v máji 2016 a odvtedy je pravidelnou súčasťou širšieho reprezentačného kádra.

Od trénera Pavla Hapala dostal pozvánku aj na najbližšie októbrové kvalifikačné zápasy, v ktorých by rád nadviazal na vydarené výkony z klubu.

Posunul sa na vyššiu úroveň

V tejto sezóne odohral za holandské Vitesse Arnhem osem zápasov, strelil v nich tri góly, čím mužstvu dopomohol k priebežnému tretiemu miestu tabuľky.

"V klube sa nám darí, máme výborné výsledky a okrem zápasu s PSV Eindhoven sme ani raz neprehrali. Sme príjemné prekvapenie súťaže.

Nálada je dobrá, veľmi som sa na zraz tešil a verím, že budeme pokračovať v úspechoch, rovnako ako v klube.

Osobne sa cítim výborne, posunul som sa na vyššiu úroveň a pracujem na tom, aby to bolo ešte lepšie," vyjadril sa počas mediálneho termínu 24-ročný rodák z Ilavy.

Úspech nie je o jednom hráčovi

V aktuálnom kvalifikačnom cykle neodohral Matúš Bero ani minútu, no ťažkú hlavu si z toho nerobí a vytrvalo čaká na svoju príležitosť.

"Už len dostať sa do kádra reprezentácie je veľmi ťažké a je to pre mňa veľká pocta, že tu môžem byť. Som pokorný, trpezlivý a keď moja šanca príde, tak sa ju budem snažiť využiť. Nikdy nie som sklamaný, že by som nehral.

Úspech v reprezentácii nie je iba o jednom hráčovi, ale zásluha nás všetkých," pokračoval Bero.

Pred štvrtkovým zápasom proti Walesu je bývalý hráč AS Trenčín či tureckého Trabzonsporu naladený optimisticky, no zároveň si je vedomý toho, že v Trnave Slovákov žiaden ľahký duel nečaká.

"Myslím si, že ten zápas bude veľmi vyrovnaný. Verím však, že sa nám podarí zvíťaziť a otočiť kvalifikáciu v náš prospech. Nebude to jednoduché, Wales má veľkú kvalitu, ale verím v silu nášho mužstva, ktorá je možno ešte vyššia," dodal Bero.