Iba šesť obrancov odohralo v histórii NHL viac zápasov. Cháru obdivujú aj súperi

Kapitán Bostonu odohral na ľade Vegas najviac času spomedzi všetkých hráčov.

9. okt 2019 o 10:25 SITA

BRATISLAVA. Kapitán hokejistov Bostonu Zdeno Chára je muž rekordov a zázrak v NHL. Tvrdia to zámorské médiá a myslia si to viacerí jeho spoluhráči aj súperi v najkvalitnejšej hokejovej lige na svete.

Utorkový súboj na ľade Vegas (4:3) bol v podaní 42-ročného slovenského obrancu 1488. v základnej časti NHL, čím sa v historickej tabuľke na 23. mieste dostal pred najväčšiu zámorskú legendu Wayna Gretzkého.

Medzi obrancami je Chára v zápasovej dlhovekosti už siedmy, aktuálne naháňa Phila Housleyho s 1495 duelmi. Na čele je "nedostihnuteľný" Chris Chelios s 1651 zápasmi. Z Európanov je pred Chárom iba dlhoročný švédsky matador Nicklas Lidström (1564).

"Je neuveriteľné, čo predvádza. Stále udržiava svoje telo vo skvelej kondícii. Je zrejmé, že sa o seba stará dlhé roky. Je úžasné to vidieť," skonštatoval Brayden McNabb, Chárov súper z obrany Vegas Golden Knights.

Dvadsaťosemročný McNabb aktuálne odohral v NHL 398 zápasov, čo je 27 % z Chárovho dlhoročného predstavenia. Trúfa si na podobnú dlhovekosť?

Najviac zápasov v NHL - historický prehľad obrancov: 1. Chris Chelios (USA) 1651

2. Scott Stevens (Kan.) 1635

3. Larry Murphy (Kan.) 1615

4. Ray Bourque (Kan.) 1612

5. Nicklas Lidström (Švéd.) 1564

6. Phil Housley (USA) 1495

7. Zdeno Chára (SR) 1488

8. Glen Wesley (Kan.) 1457

9. Tim Horton (Kan.) 1445

10. Luke Richardson (Kan.) 1417

"Rád by som, ale záleží na tom, ako sa bude správať moje telo. Chcem hrať najdlhšie, ako to bude možné. Je to však ešte dlhá cesta," dodal McNabb pre portál Las Vegas Review Journal.

Chára je momentálne už nielen najvyšší, ale aj najstarší muž NHL. V marci bude mať 43 rokov, ale na ľade rozhodne nie je do počtu. V utorok na klzisku Vegas odohral 25:33 min, najviac spomedzi všetkých korčuľujúcich aktérov.

Aj vo svojej 22. sezóne v profilige by si trenčiansky rodák rád zahral o Stanleyho pohár. Tohto roku veľa nechýbalo, aby po druhý raz zdvihol nad hlavu najslávnejšiu hokejovú klubovú trofej.

Jeho Boston prehral vo finále play off so St. Louis 3:4 na zápasy, hoci mal výhodu domáceho prostredia v rozhodujúcom siedmom.

"V tejto súťaži je niekoľko tvrdých chlapíkov a on je jeden z nich," uviedol na adresu Cháru ďalší obranca Golden Knights Shea Theodore. Uznanlivé slová ponúkol aj tréner Las Vegas Gerard Gallant.

"Nie je to o tom, že zaostáva. Stále je to výborný hráč," podotkol Gallant, ktorý ukončil kariéru pre zranenie chrbta ako 32-ročný.