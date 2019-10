Hnev lídrov na klasike v Taliansku. Zmiatla ich sprievodná motorka a prišli o víťazstvo

Favoriti na Tre Valli Varinese zablúdili.

9. okt 2019 o 11:41 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Trasa cyklistických pretekov by mala byť vždy dobre vyznačená, aby cyklisti nemuseli lúštiť a dumať, ktorá cesta je ta správna. Nemal by to byť hlavolam.

V utorok na klasike Tre Ville Varesine ostala silná skupina skúsených pretekárov rozčarovaná a nahnevaná.

Nibali: Dali sme si okruh navyše

Ešte 15 kilometrov pred cieľom mali pred pelotónom 40-sekundový náskok.

Dostatočný na to, aby sa o víťazovi talianských pretekov rozhodlo medzi nimi. V skupine boli cyklisti ako víťaz všetkých Grand Tour Vincenzo Nibali, vlaňajší majster sveta Alejandro Valverde, Dan Martin, Michael Woods a ďalší.

Lenže v zlomku sekundy sa z čela pretekov prepadli hlboko dozadu. Na jednom z kruhových objazdov pokračovala sprievodná motorka priamo, cyklisti tiež. Mali však zvoliť prvý výjazd.

Cyklisti svoj omyl zistili, lenže stratili príliš veľa času. Pelotón, ktorý správne odbočil, ich bez námahy predbehol.

Zmätený bol aj televízny komentátor, keď videl, že vedúca skupina nečakane brzdí, otáča sa a šliape späť odkiaľ prišla.

„Berme to tak, že sme si dali ešte jeden extra okruh k jazeru...“ vravel ironicky Vincenzo Nibali pre cyclingnews. Z víťazstva sa tešil Primož Roglič.

Trať nebola dobre označená

Jeho súperi z úniku však boli z tejto situácie dosť frustrovaní. Nie vlastnou vinou prišli o dobrý výsledok.

„Ak vás organizátori navedú na zlú cestu, ťažko môžete niečo urobiť. Je to škoda, pretože to bola silná skupina. Boli tam tí najsilnejší pretekári,“ hneval sa Dan Martin.

„Ak je okruh príliš komplikovaný, stane sa z toho kritérium (typ cyklistických pretekov na krátkych mestských okruhoch – pozn.red.). Nik z nás nevedel kam ideme. A keď sme zle odbočili šli sme asi 65-kilometrovou rýchlosťou. Rýchlo sme pochopili, že sme odbočili nesprávne, ale čo sme mali robiť? Museli sme spomaliť, aby nedošlo k pádom a vrátiť sa. Vedeli sme, že sme prišli o šancu vyhrať.“

Nibali bral túto nešťastnú situáciu s trochu väčším nadhľadom.

„Bohužiaľ, stáva sa to na pretekoch. Hoci je to veľká škoda. Išli sme naozaj rýchlo a motorka šla priamo. Nebolo tam nič, čo by nám naznačovalo, že sme mali odbočiť,“ opisoval ako k nešťastnej situácii prišlo.

Klasika Tre Valli Varesine sa koná v okolí mesta Varese. Býva kvalitne obsadená a mnohí pretekári ju poznajú. Aj Nibali tu viackrát štartoval. Organizátori však v posledných rokoch trasu viackrát menili.

„To vás potom môže zmiasť,“ dodal taliansky cyklista. Viacerí z tejto skupiny po omyle preteky vzdali (Formolo, Nibali, Valverde). Tí, ktorí pokračovali do cieľa, prišli s viac ako sedemminútovou stratou na víťaza.

V nedeľu čaká cyklistov posledná z piatich monumentálnych klasík sezóny - Okolo Lombardska.