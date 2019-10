Chára pre SME: Tréningy a telocvičňa sú pre mňa ako krčma a kostol

Prvoradý je tím, tvrdí kapitán Bostonu.

9. okt 2019 o 14:30 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

Rozhovor pre denník SME Je najvyšším a najstarším hokejistom v NHL. V stredu v noci odohral vo Vegas pri víťazstve Bostonu 4:3 svoj 1488. zápas v základnej časti NHL. V historickej tabuľke sa dostal na 23. miesto pred legendárneho Wayna Gretzkého. Na ľade strávil najviac času spomedzi všetkých hráčov (25:33 minúty). "Je to veľmi rýchle a človek musí stále pracovať, aby stíhal korčuľovať," priznal 42-ročný ZDENO CHÁRA.

Jaromír Jágr nedávno povedal, že v mladosti nikto toľko netrénoval ako on. Na ľade bol štyri hodiny denne a robil tisíc drepov. Ako dlho ste zvyčajne trénovali vy? Robili ste niečo netradičné?

Nerobil som tisíc drepov, ale aj ja som veľmi veľa trénoval. Pre mňa to bola veľká vášeň a radosť chodiť do telocvične, kde som mohol trénovať a zlepšovať sa. Keď potom človek videl, že tvrdá práca sa vracia, bol to krásny pocit.

Jágr už dlhšie hovorí, že by chcel hrať do päťdesiatky. Teraz máte 42 rokov. Viete si niečo také predstaviť?

Zatiaľ sa nepozerám na dlhšie méty, ako je táto sezóna. Po nej sa budem zase rozhodovať, či budem pokračovať v kariére. Dôležité je, ako sa budem cítiť a ako na tom budem zdravotne. Závisí aj od Bostonu, či bude mať o mňa záujem.

Váš bývalý juniorský tréner Jindřich Novotný pre SME povedal, že keby ste nemohli trénovať, boli by ste nešťastný. Je to tak?

Je to absolútna pravda.