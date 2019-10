Hapal: Stále žijeme. Prečo by sme nemohli vyhrať v Chorvátsku?

Slováci nie sú s bodom spokojní.

11. okt 2019 o 0:37 Juraj Berzedi

Načítavám video... video https://vimeo.com/365590878

TRNAVA. Fanúšikovia po zápase vytlieskali slovenských futbalistov, akoby zvíťazili. Zverenci Pavla Hapala hrali oduševnene, bojovne a ukázali veľkú futbalovosť.

Kým pri domácej prehre proti Chorvátsku 0:4 pôsobili odovzdane a bezradne, s Walesom podali kvalitný výkon.

Zrejme lepší ako pri poslednom víťazstve v Maďarsku 2:1.

Ani to však nestačilo. V domácom zápase s Walesom len remizovali 1:1, čím si výrazne skomplikovali postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

„Zápas sa mi hodnotí zložito. Nebodovali sme naplno, aj keď sme si to zaslúžili po výkone, ktorý sme predviedli. Prevláda sklamanie. Keby sme zvíťazili, bola by to dobrá východisková pozícia,“ naznačil Hapal na tlačovej konferencii.

Hapal zdôrazňoval, že zápas môžu otočiť

Na začiatku zápasu bola na slovenskej strane cítiť mierna nervozita. Súper bol aktívnejší. Prvú šancu si však vypracovali Slováci, ale Róbert Mak ju nepremenil.

Do vedenia išli Walesania.

„Gól súpera sa dal ubrániť. Ich hráč mal byť pod väčším tlakom a nemal tak ľahko zakončiť.