Slováci majú problém, skomplikovali si šance postup

Slovensko remizovalo s Walesom 1:1.

10. okt 2019 o 23:14 Pavol Spál

TRNAVA. Aréna Antona Malatinského v Trnave bola vypredaná. Na zápase slovenskej reprezentácie už dávno nebol taký hluk ako v súboji proti Walesu v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020.

Najväčší rachot prišiel v úvode druhého polčasu. Juraj Kucka trafil z voleja odrazenú loptu a vyrovnal na 1:1.

Ešte v prvom polčase Slovákov zmrazil útočník Walesu Kieffer Moore. Takmer dvojmetrový dlháň využil svoju výšku.

Preskočil slovenských obrancov a otvoril skóre.

Slováci získali iba bod. Udržali sa síce na druhej priečke E-skupiny, ale čaká ich ešte veľký boj o postup.

V kvalifikácii ich čakajú ešte zápasy v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu. Je pravdepodobné, že tri body za prípadné víťazstvo nad outsiderom z Azerbajdžanu im stačiť nebudú.

Gyömbér bol vylúčený

Až na opatrný úvod sa hral rušný zápas. Dramatický z oboch strán, s veľkým nasadením. Diváci sa nenudili.

Tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal do základnej zostavy namiesto potrestaného stopéra Denisa Vavra postavil Norberta Gyömbéra. A ten zápas nedohral.

Dve minúty pred koncom bol po druhej žltej karte vylúčený.

Na pravej strane obrany dostal šancu skúsený Peter Pekarík, hoci na klubovej scéne dlhodobo nehráva.

Slovákov mohli mrzieť nevyužité šance, najmä v podaní Róberta Maka. V desiatej minúte vybojoval loptu Róbert Boženík a vzápätí pätou uvoľnil Maka, ale ten čistú šancu premárnil.

„Okrem výsledku to bol od nás veľmi dobrý výkon, nemôžeme si nič vyčítať. Iba ak to, že sme nevyužili o jednu šancu viac. Je to v našich rukách, Wales čakajú ťažké zápasy, je to otvorené,“ vravel slovenský kapitán Marek Hamšík.

Hapal: Smutná remíza

V druhom štvrtkovom zápase E-skupiny Chorvátsko vyhralo nad Maďarskom jasne 3:0.

Slováci ostali v skupine na druhom mieste, postup na šampionát si však nepriblížili. Pred Walesom majú trojbodový náskok, súper však odohral o jeden zápas menej a má lepšiu bilanciu zo vzájomných súbojov.

„Snažili sme sa, bohužiaľ, je to remíza. Ostávajú nám ešte dva zápasy a verím, že to vybojujeme. Je to v našich rukách,“ komentoval situáciu v skupine Kucka.

„Remíza je smutná. Wales sa k nám síce nepriblížil, ale chceli sme zvíťaziť. Gól, ktorý sme dostali, bol zbytočný. Mali sme veľa šancí, ale, žiaľ, nevyužili sme ich," reagoval tréner Pavel Hapal.

„Šance sú však otvorené pre všetkých," doplnil.

Zápasy v skupine pokračujú v nedeľu, Maďarsko privíta Azerbajdžan, Wales hostí Chorvátsko. Slováci majú voľno. Na Tehelnom poli však odohrajú prípravný zápas proti Paraguaju.

Kvalifikácia vyvrcholí v novembri. Slovákov čaká súboj v Chorvátsku a potom doma proti Azerbajdžanu.