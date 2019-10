Slováci si postup na ME skomplikovali, ale môže im stačiť iba bod

Futbalisti majú postup vo svojich rukách.

11. okt 2019 o 6:18 Pavol Spál

TRNAVA. „Stále je to v našich rukách. Verím, že na konci sa budeme tešiť práve my,“ vravel šéf obrany Slovákov Milan Škriniar.

Jeho tím v zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020 remizoval doma s Walesom 1:1.

Slováci síce zostali v skupine E na druhom mieste, postup na šampionát si však nepriblížili. Prečo?

Pred Walesom majú trojbodový náskok, súper však odohral o jeden zápas menej a má lepšiu bilanciu zo vzájomných súbojov.

V hre o postup sú stále všetky štyri tímy. Ani prvé Chorvátsko to zatiaľ nemá isté.

„Je to v našich silách, máme na to, aby sme to dokázali,“ verí strelec jediného gólu Slovákov Juraj Kucka.