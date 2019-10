Bývala slovenská reprezentantka získala titul v ženskej NBA, šampiónkou sa stala už druhýkrát

Washington Mystics oslavuje premiérový triumf.

11. okt 2019 o 10:35 SITA

BRATISLAVA. Bývala slovenská basketbalová reprezentantka Kristi Toliverová získala v zámorskej WNBA svoj druhý titul.

Vo štvrtkovom rozhodujúcom piatom zápase finálovej série jej tím Washington Mystics zdolal Connecticut Sun 89:78 a oslavuje premiérový triumf v histórii klubu.

Cenu pre najužitočnejšiu hráčku finálovej série získala Belgičanka Emma Meessemanová, ktorá v záverečnom dueli sezóny dosiahla 22 bodov.

Rozhodla posledná štvrtina

O osude dramatického stretnutia rozhodla záverečná štvrtina. Connecticut do nej vstupoval s dvojbodovým náskokom, ale zápas nedotiahol do úspešného konca.

“ Všetci hovoria, že nikdy nezabudnete na svoj prvý titul, ale dnes sme prepísali históriu, čo tento titul posunie na inú úroveň. Ľudia z tímu sú moja rodina, urobila by som pre nich čokoľvek. Minulý rok sme vo finále prehrali, a tak sme boli extrémne motivované v tejto sezóne. Som veľmi hrdá. „ Kristi Toliverová

Rozdielová sa ukázala byť séria 8:0, ktorú domáce hráčky predviedli za vyrovnaného skóre 72:72. Štyri body v tomto úseku hry a dokopy 21 dosiahla Američanka Elena Delle Donneová, ktorú po celú sezónu sprevádzali zranenia.

Pre zlomeninu nosa nastupovala s ochrannou maskou na tvári a tiež s ortézou na pravom kolene.

"Je to fenomenálne, ťažko opísať moje pocity slovami. Je skvelé vyhrať s takouto skupinou ľudí, budeme si to dlho pamätať. Trošku som smutná, že skončila sezóna, no ukončili sme ju vo veľkom štýle," cituje slová 30-ročnej líderky Mystics Delle Donneovej agentúra AP.

Zaujímavú sériu zažil aj tréner víťazného tímu Mike Thibault, ktorý v rokoch 2003 až 2012 viedol mužstvo Connecticutu.

Toliverovej druhý titul

Zo 40-minútovej porcie hracieho času len 145 sekúnd chýbala na palubovke Kristi Toliverová, ktorá vlastní aj slovenské občianstvo. Krajinu pod Tatrami reprezentovala na ME 2015, kde Slovenky dosiahli deviate miesto.

Trojnásobná účastníčka Zápasu hviezd WNBA prispela k prvému titulu Washingtonu v kľúčovom dueli 18 bodmi, štyrmi asistenciami a štyrmi doskokmi.

Ako jediná z tímu získala titul v WNBA už druhýkrát, keďže v sezóne 2015/2016 súťaž ovládla aj vo farbách tímu Los Angeles Sparks.

