Chorváti vo výbornej atmosfére zdolali Maďarov. Hrali sme ako v tranze, tvrdí Dalič

Chorvátsko vedie skupinu s 13 bodmi.

11. okt 2019 o 13:13 TASR

SPLIT. Chorvátski futbaloví reprezentanti nepripustili druhé zaváhanie s Maďarskom a po štvrtkovej domácej výhre 3:0 sa priblížili k postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Partia okolo kapitána Luku Modriča rozhodla duel už v prvom polčase a po šiestich dueloch má na čele E-skupiny trojbodový náskok pred druhým Slovenskom.

Doma ešte nestratili ani bod

Vicemajstri sveta zaznamenali v kvalifikácii jedinú prehru práve s Maďarskom na jeho pôde 1:2 a aj preto sa chceli vo štvrtok v Splite svojim fanúšikom revanšovať. Navyše, nevyšiel im ani predchádzajúci duel, keď len remizovali v Azerbajdžane 1:1.

"Vedeli sme, že po remíze s Azerbajdžanom musíme dnes vyhrať a podarilo sa nám to naozaj pôsobivým spôsobom. Včera sme si to užili, no už sa pozeráme na ďalší duel s Walesom. Dúfam, že vyhráme aj ten," povedal stredopoliar Ivan Rakitič.

“ Vo Walese budeme pod veľkým tlakom. Ale my sme Chorvátsko, vždy sme pod tlakom, je to naša práca. Nemáme čas na odpočinok, v každom zápase musíme ísť za víťazstvom. „ Bruno Petkovič

V domácom prostredí nestratili ešte ani bod a platí to aj po zápase s Maďarmi. Skóre otvoril už v piatej minúte Modrič, keď vypichol loptu stopérovi a svoje sólo zakončil prízemnou strelou do siete.

V 24. minúte zvýšil na 2:0 po prihrávke Anteho Rebiča pätičkou Bruno Petkovič a ten istý hráč stanovil krátko pred polčasom so šťastím aj konečné skóre. Chorváti mali aj ďalšie šance na góly, no už sa nepresadili, v 55. minúte nepremenil penaltu Ivan Perišič.

"Gratulujem hráčom k výbornému zápasu a dôležitým trom bodom, no ešte viac gratulujem fanúšikom. Myslím si, že ešte nikdy v histórii nehralo Chorvátsko v lepšom prostredí.

Hrali sme ako v tranze, ďakujem Splitu, Dalmácii a Chorvátsku. Bez pyrotechniky, bez excesov, bez všetkého. Futbal dokáže zázraky. Keď držíme spolu, nebojím sa ničoho," povedal tréner Zlatko Dalič.

Maďari chcú ostať pozitívni

Chorvátsko vedie skupinu s 13 bodmi, Slováci majú na konte desať, Maďari deväť a štvrtý Wales sedem. Chorváti sa už v nedeľu predstavia na pôde Walesu a ak zvíťazia, zabezpečia si postup na záverečný turnaj.

Ak by neuspeli, reparát majú v záverečnom zápase kvalifikácie doma so Slovenskom (16. novembra o 20.45 h).

"Vo Walese budeme pod veľkým tlakom. Ale my sme Chorvátsko, vždy sme pod tlakom, je to naša práca. Nemáme čas na odpočinok, v každom zápase musíme ísť za víťazstvom," povedal Petkovič pre uefa.com.

S výsledkom nemohli byť spokojní Maďari, ktorí tak zostali na tretej priečke tabuľky, o bod za Slovenskom.

"Teraz nás čaká domáci zápas s Azerbajdžanom a musíme zostať pozitívni. Uvedomujeme si, že ho musíme vyhrať a myslím si, že na to máme aj kvalitu," uviedol obranca Willi Orban.