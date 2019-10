Stačí im bod, nemusia ani štyri. Postúpia Slováci na EURO? (anketa)

Hlasujte v ankete denníka SME.

11. okt 2019 o 16:45 SME.sk

Anketa: Postúpi Slovensko na EURO 2020 - ME vo futbale?

BRATISLAVA. Postup na budúcoročné majstrovstvá Európy majú slovenskí futbalisti stále vo svojich rukách.

Musia však vyhrať oba zostávajúce stretnutia. Najprv sa predstavia v Chorvátsku, potom budú hostiť Azerbajdžan.

Ak sa im to neporadí, budú sa musieť spoliehať na priaznivé výsledky v ostatných zápasoch svojich rivalov.

Zaujímavosťou je, že Slovákom môže stačiť na postup bod, no nemusia ani štyri. Postupovú matematiku si môžete pozrieť tu >>>

Ak by sa slovenským futbalistom nepodarilo postúpiť na ME z kvalifikačnej skupiny, šancu by mohli dostať ešte cez Ligu národov.

V nej Slovensko obsadilo 21. miesto. Ak by sa minimálne trinásť mužstiev z prvej dvadsiatky Ligy národov dostalo na EURO cez kvalifikáciu, mali by Slováci istotu play off Ligy národov.

Hlasujte v ankete denníka SME o tom, či sa podarí Slovensku postúpiť na ME vo futbale cez kvalifikáciu, cez play off Ligy národov, alebo budú hráči sledovať európsky šampionát iba v televízii.