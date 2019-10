Košice doma nečakane prehrali, Slovan a majster uspeli až po predĺžení

Hlasy po stretnutí:

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Najväčší rozdiel bol v tom, že Detva čistila svoj predbránkový priestor a my sme neboli schopní presadiť sa v ňom. Tým vzniklo veľké manko na našej strane. Teraz sme narazili na menšiu stenu. Doteraz sa nám darilo, všetko bolo v poriadku, ale v sezóne to príde na každého. Teraz si musíme pár dní oddýchnuť. Chce to pokoru a sebareflexiu."

Josef Turek, tréner Detvy: "Rozhodujúce bolo to, že sme ustáli prvú tretinu. V nej mali domáci veľký tlak, podržal nás brankár Roman Petrík. Od druhej tretiny sme napriek tomu, že sme prehrávali, rýchlo otočili skóre a tým sme získali na sile. V záverečnej časti to bolo vyrovnané, no vďaka nasadeniu sme to dokázali udržať a ešte zvýšiť náš náskok."