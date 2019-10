Carolina prežíva najlepší štart do sezóny v histórii, skvelý úvod aj pre Ducks a Sabres

V noci sa hrali v NHL tri stretnutia.

12. okt 2019 o 6:48 (aktualizované 12. okt 2019 o 8:25) SME.sk, TASR, SITA

Zápas Caroliny a New York Islanders.(Zdroj: AP/Karl B DeBlaker)

NEW YORK. Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 5:2, dosiahli piatu výhru v rade a zaznamenali najlepší štart do sezóny v histórii klubu.

Carolina tak prvýkrát v úvodných piatich dueloch ročníka nestratila ani jediný bod a s desiatimi na konte je priebežne na čele celej súťaže. Klub doteraz vyhral najviac štyri stretnutia po sebe v úvode sezóny 1995/96.

Pod triumf nad Islanders sa podpísali gólom a asistenciou Dougie Hamilton a Andrej Svečnikov, ďalšie presné zásahy pridali Teuvo Teräväinen, Brett Pesce a Eric Haula, Nino Neiderreiter zaznamenal dve asistencie.

Peter Mrázek chytil 17 z 19 striel súpera. Prekonali ho len Brock Nelson a Johnny Boychuk.

"Tá séria pre nás nie je až tak dôležitá. Snažíme sa vyhrať každý zápas a to je mentalita týchto chalanov. Chceme, aby to tak pokračovalo," povedal pre nhl.com tréner Caroliny Rod Brind'Amour.

"Naša pracovná morálka je na vysokej úrovni. Chceme víťaziť pre seba aj našich fanúšikov," pripojil postreh 25-ročný fínsky útočník Teräväinen.

Ryan Miller sa prvýkrát v sezóne postavil do bránky Anaheimu, zlikvidoval 26 striel a svoj tím priviedol k výhre v Columbuse 2:1. Ducks tak vyhrali štyri z prvých piatich stretnutí sezóny.

Kapitán Ryan Getzlaf odohral v drese Ducks už svoj 989. zápas, čím sa dostal na čelo historickej tabuľky klubu a o jeden tak prekonal svojho bývalého spoluhráča Coreyho Perryho.

Columbusu sa v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nedarí, keď vyhral len jeden duel zo štyroch. "Mali sme šance, ale nepremenili sme ich. Boli sme pomalí, málo dôrazní a nedarilo sa nám v koncovke," hneval sa tréner John Tortorella.

Buffalo triumfovalo doma nad Floridou 3:2 po predĺžení a nájazdoch, keď ten rozhodujúci premenil Jack Eichel. Pre Sabres to bolo štvrté víťazstvo v piatom zápase a tretie domáce v sérii.



Švédsky brankár Linus Ullmark si pripísal 41 zákrokov. "Keď súper vyrovnal 11 sekúnd pred koncom tretej tretiny, nevykoľajilo nás to. Zostali sme pokojní, nikto nereagoval podráždene. Naďalej sme sa len snažili o zisk dvoch bodov," uviedol 26-ročný Ullmark, cituje ho portál NHL.

NHL 2019/2020 - základná časť:

Buffalo - Florida 3:2 pp a sn

Góly: 40. Larsson (Okposo, Girgensons), 43. Scandella (Okposo, Girgensons), rozh. nájazd: Eichel - 47. Dadonov (Huberdeau, Malgin), 60. Hoffman (Dadonov, Trocheck). Brankári: Ullmark - Bobrovskij, strely na bránku: 32:43, 15.638 divákov.

Columbus - Anaheim 1:2

Góly: 37. Dubois (Jones) - 33. Silfverberg (Rakell, Lindholm), 35. Fowler (Kaše, Larsson). Brankári: Korpisalo - Miller, strely na bránku: 27:23, 15.368 divákov.

Carolina - NY Islanders 5:2

Góly: 4. Teräväinen (Hamilton, Niederreiter), 15. Pesce (Svečnikov), 36. Haula (Nečas), 40. Hamilton (Niederreiter, Slavin), 60. Svečnikov (Staal) - 9. Nelson (Bailey, Eberle), 22. Boychuk (Nelson, Eberle). Brankári: Mrázek - Greiss, strely na bránku: 40:19, 14.875 divákov.