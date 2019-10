Až časom si uvedomíme zápis do histórie, hovorí tréner Česka po triumfe nad Anglickom

Angličania prehrali v kvalifikácii po desiatich rokoch.

12. okt 2019 o 9:47 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka mohli v piatok večer spečatiť postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Po štyroch zápasoch v kvalifikačnej A-skupine boli stopercentní, mali na konte dvanásť bodov a výborné skóre 19:4.

Duel v Prahe proti Česku navyše odštartovali rýchlym gólom Harryho Kana a zdalo sa, že všetko ide podľa papierových predpokladov. Domáci však vzápätí odpovedali koncovkou Jakuba Brabca po štandardnej situácii a v 85. minúte strhli víťazstvo na svoju stranu zásluhou striedajúceho Zdeňka Ondráška.

Absolutórium hráčom

"Mám obrovskú radosť, ale vďaka patrí hráčom, ktorí si zaslúžia absolutórium za svoj výkon. Každý z nich hral na hranici možností, iba tak sme mohli uspieť.

S tým sme do zápasu išli a som rád, že sa nám to podarilo," zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner českého národného tímu Jaroslav Šilhavý, cituje ho portál iDnes.cz.



Česi dosiahli v histórii samostatnosti prvé víťazstvo nad Angličanmi. Ďalší triumf sa datuje ešte do obdobia Československa, v roku 1975 na bratislavskom Tehelnom poli uspelo mužstvo Václava Ježka s viacerými Slovákmi v zostave 2:1 taktiež v kvalifikácii o postup na ME.

"Asi až časom si uvedomíme, že v historických tabuľkách bude napísané, že sme po takej dlhej dobe zdolali Anglicko. Navyše, vo chvíli, kedy hrajú veľmi dobre a majú silný tím," uviedol Šilhavý.

Angličania nehrali dosť dobre

Angličania padli v kvalifikácii po dlhých desiatich rokoch a 43 zápasoch bez prehry. Obdivuhodnú šnúru ťahali od 10. októbra 2009, kedy nestačili na Ukrajincov.

"Nehrali sme dostatočne dobre. Často sme zbytočne strácali loptu a najmä v prvom polčase sme si nevytvorili šance. V druhom dejstve sme boli o niečo nebezpečnejší, ale stále sme doplácali na straty lôpt. Zodpovednosť za výsledok beriem na seba," povedal pre BBC.com tréner Angličanov Gareth Southgate.



Futbalisti z Britských ostrovov majú stále dobrú východiskovú pozíciu v kvalifikácii. Po piatich dueloch sú na prvom mieste tabuľky A-skupiny a už v pondelok si môžu zabezpečiť miestenku na šampionát.

Potrebujú zvíťaziť v Bulharsku a spoliehať sa na to, že Kosovo nezdolá Čiernu Horu. Takýto výsledok by priblížil k postupu aj Čechov, ktorí sú v tabuľke druhí a majú situáciu vo vlastných rukách.