Handzuš: Na Slovensku stále nechápeme, prečo je šport dôležitý

Je jednou z najväčších osobností slovenského hokeja. S reprezentáciou získal na majstrovstvách sveta zlatú a dve strieborné medaily. Na domácom šampionáte bol asistentom trénera Craiga Ramsayho.

S Miroslavom Šatanom sa rozprával o pozícii generálneho manažéra. Trápia ho pomery v slovenskom hokeji. „Najsmutnejšie je, keď nevieme vytvoriť podmienky hráčom, aby naplnili svoj potenciál,“ tvrdí bývalý hokejista MICHAL HANDZUŠ.

V rozhovore sa dočítate: Ako reagujú slovenské kluby na rady od ľudí zo zahraničia?

Prečo na Slovensku bojuje s tvrdohlavosťou trénerov a funkcionárov?

Kde robíme najväčšie chyby vo výchove mládeže?

Ako by mal štát pomôcť slovenskému športu?

Prečo súkromné firmy nechcú investovať peniaze do športu?

Ako často si rekreačne zahráte hokej?

Nechcem hrávať, lebo mám ťažkosti so zápästím. Keď odohrám jeden zápas, aj dva týždne nemôžem nič chytiť do ruky. Ak momentálne idem na ľad, tak len ako tréner, keď pomáham pri mládeži. To je všetko.

Ako sa udržujete v kondícii?

Za dva roky som toho veľa neurobil. Ani sa mi veľmi nechce. Pomaly to chcem zmeniť. Najviac sa hýbem popri deťoch, ktoré sú veľmi živé a športovo založené. Takže rekreačný šport mám s nimi.

Vaším rovesníkom je Zdeno Chára, ktorý v 42 rokoch patrí stále k platným hráčom Bostonu v NHL. Nie je to šialené?

Poznám svoje telo a neviem si to predstaviť. Teraz by som nemohol hrať ani druhú slovenskú ligu. To, že sa Zdeno drží v NHL, je úžasné. Aj z hľadiska jeho štýlu a dispozície. Je to vysoký hráč, ktorý stíha v novej a rýchlej NHL s množstvom šikovných hráčov. A on navyše odohrá 25 minút za zápas. Neuveriteľné. Obdivujem ho.

Pre televíziu Dajto ste nedávno spolukomentovali zápas NHL medzi Chicagom a Philadelphiou. Plánujete sa komentovaniu venovať pravidelne?

Pre Dajto to bola jednorazová záležitosť. Nemám s nimi žiadnu dohodu a ani neplánujem komentovať nočné zápasy.

V Prahe ste boli na zápase tímov, v ktorých ste v minulosti pôsobili. S Chicagom ste dokonca v roku 2013 získali Stanleyho pohár. Aké bolo stretnúť bývalých spoluhráčov?

Bolo to zaujímavé, s bývalými spoluhráčmi zo Chicaga sme sa dlho nevideli. Teší ma, že vo Philadelphii sú ľudia, ktorých som tam zažil pred trinástimi rokmi. Bolo milé, keď som sa mohol s nimi po dlhšom čase rozprávať.

Čomu sa teraz venujete?

Na hokejovom zväze som členom výkonného výboru. Snažím sa pokračovať vo veciach, ktoré sa za posledné dva či tri roky začali nastavovať v rámci metodiky a športovej činnosti pre deti a mládež. V Banskej Bystrici ešte nie som v štruktúrach klubu. Momentálne rokujeme, aby som prebral mládežnícky klub.

Po tom, ako sa Miroslav Šatan stal prvým mužom slovenského hokeja, sa povrávalo, že by ste mohli byť novým generálnym manažérom reprezentácie. Nedostali ste ponuku?

Rozprávali sme sa o rôznych možnostiach. Tým, že som vo výkonnom výbore a chcem sa angažovať aj v banskobystrickom klube, už by toho bolo na mňa dosť. Práca generálneho manažéra si vyžaduje veľa roboty. A keď sa do niečoho pustím, chcem to robiť stopercentne.

Čo ak príde ponuka od trénera Craiga Ramsayho, ktorému ste robili na domácom svetovom šampionáte asistenta?

Bolo by to zaujímavé a budem nad tým uvažovať. Je to iná práca, ako byť generálnym manažérom. Ešte som však žiadnu ponuku nedostal.

Michal Handzuš (vpravo) vedľa hlavného trénera Craiga Ramsayho. (zdroj: TASR)

Ramsay pokračuje ako tréner reprezentácie. Čo to znamená pre slovenský hokej?

Kontinuitu toho, čo sem priniesol za posledné dva roky. Nastavil systém a hráči i ľudia okolo reprezentácie vedia, čo môžu od neho očakávať. Pomáhať bude aj v rámci ďalšieho vzdelávania mládežníckych trénerov. Jeho skúsenosti sú na nezaplatenie.

Na slovenskú reprezentáciu čakajú dve veľké výzvy – v máji majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku a v auguste olympijská kvalifikácia do Pekingu 2022. Prichádza už čas aj na výsledky?

Sú to dôležité podujatia, na ktorých treba ukázať, že trend, ktorý sa nastavil, je dlhodobý a udržateľný. Že to nebolo len pre domáci šampionát, na ktorom sme hrali dobrý hokej. Teraz treba urobiť ďalší krok. Hrať dobrý hokej, ale aj postúpiť do štvrťfinále a prebojovať sa na olympiádu. Z hľadiska mládeže i celkovo slovenského hokeja je veľký rozdiel, či ste na olympiáde, alebo nie. Čaká nás dôležité obdobie.

Tréner Július Šupler povedal, že ak ostane Ramsay pri reprezentácii, nebude najspokojnejší, pretože na šampionáte boli veci, ktoré podľa neho nekorešpondovali s najnovšími poznatkami, najmä čo sa týka koučingu. Prekvapili vás jeho slová?