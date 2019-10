Telo nemá limity. Prvý človek zabehol maratón pod dve hodiny

Kipchoge dosiahol zápis vo Viedni.

12. okt 2019 o 10:28 (aktualizované 12. okt 2019 o 12:20) SITA, TASR

BRATISLAVA. Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge ako prvý človek v histórii pokorili hranicu dvoch hodín na maratónskej trati (42,195 km).

V rámci podujatia s názvom "INEOS 1:59 Challenge" vo Viedni dosiahol výsledný čas 1:59:40 h.

Ukázal, že telo nemá limity

Tridsaťštyriročný atlét si však nevylepšil vlastný oficiálny svetový rekord z vlaňajšieho berlínskeho maratónu (2:01:39 h), keďže v rakúskej metropole sa nebežalo podľa pravidiel Svetovej atletiky.

"Cítim sa dobre. Som rád, že môžem ako prvý muž v histórii s časom pod dve hodiny inšpirovať ďalších ľudí. Ukázal som, že ľudské telo nemá limity a očakávam, že sa aj ďalší bežci budú pokúšať o výkon pod dvojhodinovou hranicou.

Musím pochváliť svojich vodičov, ktorí patria medzi najlepších atlétov na svete. Boli absolútne fantastickí. Musím povedať, že takýto čas sme dosiahli najmä vďaka spoločnej práci.

Je to veľký deň pre Keňu a všetkých ľudí v krajine," povedal zlatý olympijský medailista z Ria de Janeiro v prvom televíznom rozhovore.



Kipchogemu na trati pomáhalo až 41 vodičov, ktorí sa pri ňom pravidelne striedali.

Tempo na úrovni 2:50 min/km udávali napríklad nórski bratia Henrik, Filip a Jakob Ingebrigtsenovci, olympijský šampión z Ria na 1500 m Matthew Centrowitz z USA, z Kene pochádzajúci exmajster sveta na 1500 a 5000 m Bernard Lagat či Etiópčan Selemon Barega, vicemajster sveta na 5000 m z Dauhy 2019.

Skúsený Keňan mal počas väčšiny trate na dvojhodinovú hranicu k dobru desať sekúnd, ale v záverečných metroch ešte zrýchlil a zdolal ju o dvadsať sekúnd.

O zápis sa pokúšali viacerí

Kipchoge sa pokúšal o pokorenie bájnej hranice už pred viac ako dvoma rokmi na okruhu v talianskej Monze.

V máji 2017 dosiahol čas 2:00:25 h, keď vtedy absolvoval prvú polovicu trate za 59:57 min a druhú za 1:00:28 h, pričom ešte na 35. kilometri to vyzeralo na dosiahnutie vytúženého cieľa.

Okrem Keňana sa o historický zápis pokúšali v Monze aj Eritrejčan Zersenay Tadese a Etiópčan Lelisa Desisa. Všetkým trom pomáhali s tempom vodiči (napríklad špičkoví bežci ako Bernard Lagat, Stephen Sambu, Abayneh Abele, Teklemariam Medhin), ktorí sa pri nich striedali.

Vytrvalci použili špeciálne bežecké maratónky nezodpovedajúce normám Svetovej atletiky a ani systém občerstvovania nebol v súlade s pravidlami.

"Rekordy sú na to, aby sa prekonávali, takže nakoniec sa o to pokúsi niekto ďalší. No zapísali sme sa do histórie," povedal Kipchogeov tréner Patrick Sang. Informovala agentúra AF