Na Veľkej cene Japonska triumfoval Bottas, Mercedes získal Pohár konštruktérov

Verstappen preteky nedokončil.

13. okt 2019 o 9:05 (aktualizované 13. okt 2019 o 9:18) TASR a SITA

Veľká cena Japonska 2019

1. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 1:21:46,755 h 2. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari +13,343 s 3. Lewis Hamilton Veľká Británia Mercedes +13,858 4. Alexander Albon Thajsko Red Bull +59,537 5. Carlos Sainz Španielsko McLaren +1:09,101 min 6. Charles Leclerc Monako Ferrari + 1 kolo

SUZUKA. Fín Valtteri Bottas na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Japonska, sedemnástych pretekov seriálu F1.

Na druhom mieste prišiel do cieľa víťaz kvalifikácie Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretí bol Bottasov tímový kolega Brit Lewis Hamilton.

Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri podujatia, najbližšie je na programe 27. októbra v Mexiku.

Pre fínskeho pretekára bol triumf v Japonsku šiestym v kariére, tretím v prebiehajúcej sezóne a prvým od aprílovej VC Azerbajdžanu. Na čele priebežného poradia je naďalej Hamilton pred druhým Bottasom.

Tím Mercedes si v Japonsku v predstihu zabezpečil triumf v Pohári konštruktérov, keďže pred Ferrari a Red Bullom má už nedostihnuteľný náskok. Po pretekoch v Japonsku je zároveň jasné, že titul už môžu získať iba Hamilton alebo Bottas.

Víťaz kvalifikácie Vettel nemal ideálny štart, čo využil tretí Bottas a okamžite sa dostal na líderskú pozíciu. Ani ďalšiemu jazdcovi Ferrari Leclercovi, ktorý si v kvalifikácii vyjazdil 2. priečku, sa štart nevydaril, keďže krátko po ňom kolidoval s Verstappenom.

Poškodil si pravé predné krídlo a po výmene v boxoch sa prepadol na poslednú priečku. Ešte horšie dopadol Verstappen, ktorý v 5. kole odstavil monopost a preteky sa pre neho skončili. Po návšteve boxov vedúcej trojice sa na čele ustálilo poradie Bottas-Vettel-Hamilton, pričom za nimi bol v tesnom závese Sainz.

V 32. kole prezul Vettel, no vďaka veľkému náskoku sa okamžite vrátil na 3. priečku. Hamilton sa dlho držal na 1. mieste, no jeho tím napokon upustil od ambície prezuť iba raz a tak zamieril do boxov v 43. kole.

Vrátil sa na 3. priečke za prvým Bottasom a Vettelom. Na Nemca však nemal veľkú stratu a v záverečných kolách sa ho snažil predbehnúť. Napokon sa však už poradie na čele nezmenilo, triumfoval Bottas pred Vettelom.

Hlasy po pretekoch (zdroj: Sport 2):

Valtteri Bottas, víťaz: "V kvalifikácii boli iba tesné odstupy. Po štarte sa mi naskytla výborná príležitosť, ktorú som využil. Som veľmi šťastný za toto víťazstvo. Mám radosť zo svojho triumfu, ale aj z prvenstva tímu v Pohári konštruktérov."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Spravil som chybu na štarte, netrafil som to. Druhá pozícia je asi maximum, čo som dnes mohol dosiahnuť. Mercedesy boli dnes rýchle, mali sme s tým problémy. Na konci som mal čo robiť, aby som ustrážil Hamiltona."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Jazdil som pre tím a mám radosť, že sme získali Pohár konštruktérov."

Poradie MS (po 17 z 21 pretekov):

1. Lewis Hamilton Veľká Británia Mercedes 338 bodov 2. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 274 3. Charles Leclerc Monako Ferrari 223 4. Max Verstappen Holandsko Red Bull 212 5. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 212 6. Pierre Gasly Francúzsko Toro Rosso 76

Pohár konštruktérov: