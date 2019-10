Kipchoge stavil na istotu. Mohol bežať ešte rýchlejšie, verí Matanin

Marcel Matanin verí, že Kipchoge posunie aj svetový rekord.

14. okt 2019 o 17:37 Miloslav Šebela

Rozhovor pre SME: Kenský bežec Eliud Kipchoge je prvý človek, ktorý pokoril na maratónskej trati dvojhodinovú hranicu. S pomocou vodičov. Jeho výkon sledoval v sobotu priamo pri trati vo Viedni aj slovenský bežec a tréner MARCEL MATANIN, ktorý v maratóne štartoval aj na olympiáde v Aténach 2004.

Čo hovoríte na Kipchogeho výkon?

Bol som priamo vo Viedni, takúto príležitosť som si nechcel dať ujsť. Prepísala sa bežecká história. Bolo to skvelé.

Nešlo o klasickú súťaž v maratóne. Bola to istá simulácia vo vytvorených podmienkach. Bol to dobrý krok?

Podmienky boli vytvorené tak, aby boli ideálne. Povedal by som až laboratórne. Aj keď nejaké vplyvy tam isto boli. Neboli to klasické maratónske preteky. Na druhej strane bez vodičov by to Eliud zrejme nedokázal zabehnúť.

Videl som jeho posledné dva oficiálne maratóny, a aj keď tam s ním boli vodiči, vydržali s ním bežať maximálne 20 kilometrov. Na klasickom maratóne s ním nik nedokáže držať tak dlho krok.

Vo Viedni mal podporu vodičov, ktorí sa pri ňom striedali, preto to nebola úplne klasická atletika. Ale ako propagácia behu a športu to bolo skvelé. Eliud chcel dokázať, že človek nemá limit a dokáže zabehnúť maratón pod dve hodiny. Vyšlo to. Celkovo to bolo dobre vymyslené.

V cyklistike platí, že pretekári, ktorí sú schovaní v pelotóne, vedia ušetriť veľa síl. Akou mierou pomohli Kipchogemu vodiči pri tomto výkone?