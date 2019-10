Je to sexuálny apartheid, hovorí moslimská boxerka, ktorá presadzuje hidžáb v ringu

Netají sa pritom ambíciami, že na olympiáde v Tokiu chce súťažiť.

15. okt 2019 o 8:15 ČTK

BERLÍN. Zeina Nassarová je sľubnou predstaviteľkou nemeckého ženského boxu, ale nebojuje len v ringu.

Usiluje sa tiež o to, aby bola jej moslimská šatka hidžáb akceptovaná na medzinárodných stretnutiach, a to bez ohľadu na kritické hlasy, píše agentúra AFP.

Dvadsaťjedenročná Berlínčanka s jemne nalíčenou tvárou orámovanou šatkou, ktorá skrýva jej vlasy, a so slnečnými okuliarmi nad čelom nijak neskrýva svoje ambície. Olympijské hry v Tokiu o rok a potom aj tie v Paríži roku 2024 sú jej veľkými cieľmi a ambíciami.

Nominovali ju na majstrovstvá sveta, ale kvôli šatke nemohla súťažiť

Tento rok vo februári Medzinárodná asociácia amatérskeho boxu (AIBA) upravila svoje predpisy a povolila nosenie hidžábu aj v ringu.

"Teraz sú podmienky pre kvalifikáciu pre všetkých rovnaké. Počíta sa len športový výkon. Nemôžeme byť diskvalifikovaní kvôli vzhľadu," povedala športovkyňa, ktorá hidžáb nosí aj pri tréningu a súťažiach.

Od doby dospievania musela prekonávať prekážky. "Musela som sa dvojnásobne snažiť, nielen preto, že som žena, ktorá robí box, ale aj preto, že nosím šatku," povedala.

Na konte má titul majsterky Nemecka za rok 2018 a šesť titulov majsterky Berlína v kategórii perovej váhy. Z 24 oficiálnych zápasov zvíťazila Zeina Nassarová so svojimi 57 kilogramami osemnásťkrát, z toho jeden knokaut, čo je v tejto kategórii vzácne.

"Môj štýl je veľmi nekonvenčný, ale som rýchla, v tom je moja sila," povedala.

Tento rok ju Nemecká federácia boxu nominovala pre majstrovstvá Európy boxerov do 22 rokov, ale Zeina nemohla nastúpiť kvôli vzhľadu.

Boxerská federácia povoľuje, olympijská charta je nekompromisná

Hovorí aj arabsky a pravidelne chodí do Libanonu, odkiaľ sú jej rodičia. Nikdy neuvažovala, že by odložila kvôli boxu hidžáb. "Prečo by som to robila? Vždy mi bolo jasné, že budem nastupovať so šatkou," povedala.

V Nemecku sa diskusie okolo šatky upokojili a je akceptovaný ako náboženská sloboda.

Avšak olympijské ambície Zeiny Nassarovej, podobne ako v iných disciplínach s hidžábom, vyvolávajú kritiku v kontexte prenikania náboženstva do športu. Tento rok vo februári sa musela francúzska športová značka Décathlon vzdať úmyslu predávať vo Francúzsku hidžáb pre šport.

"Napriek tomu, že federácia boxu, rovnako ako väčšina športových federácií, ustúpila, olympijská charta sa nezmenila a naďalej zakazuje akýkoľvek politický, náboženský a rasový prejav," pripomína prezidentka Medzinárodnej ligy práv žien Annie Sugierová.

Aktivistka pranieru účasť zemí ako Irán a Saudská Arábia na olympijských hrách, pretože tieto krajiny nútia svoje športovkyne, aby boli zakryté od hlavy po päty.

"Je to sexuálny apartheid," tvrdí. Zdôrazňuje, že táto móda je o stomiliardách eur a láka mnohé značky. Zeina Nassarová je tvárou značky Nike, ktorá uviedla pred takmer dvoma rokmi hidžáb pre šport.

Nassarová je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach a považuje sa za vzor pre mladé moslimky. Podieľa sa na kampani pri príležitosti 70. výročia nemeckej ústavy a zdôrazňuje, že štvrtý článok hlási, že náboženská sloboda je zaručená.