Ak chcete, aby bolo AC Miláno opäť skvelé, zverte mi ho do rúk, vraví Berlusconi

Expremiér momentálne vlastní treťoligový tím.

15. okt 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Taliansky futbalový klub AC Miláno sa už niekoľko rokov snaží dostať na stratené pozície. Na domácej ligovej scéne vyhral majstrovský titul ostatný raz v sezóne 2010/2011.

Neskôr v Serie A ešte dvakrát skončil na pódiu, no väčšinou sa umiestnil až za najväčšími konkurentmi. Fanúšikovia Milána ťažko akceptujú skutočnosť, že ich klub sa v Taliansku stal iba priemerným.

Bývalý taliansky premiér a tiež mecenáš AC Miláno Silvio Berlusconi však odhalil recept, ako organizácii zo San Sira prinavrátiť niekdajšiu slávu.

"Čo musí AC Miláno urobiť, aby to bol znova skvelý klub? Je to jednoduché, no zároveň ťažko uskutočniteľné. Musíte ho dať do rúk Silvia Berlusconiho," vyhlásil 83-ročný rodák z Milána pre televíznu stanicu TeleLombardia, citoval ho napríklad aj web sportowefakty.wp.pl.



Berlusconiho účinkovanie v milánskom klube sa skončilo predvlani, keď predal klub čínskym investorom. Momentálne ho vlastní americká skupina Elliott Management.

Známy politik a aktivista sa medzičasom stal majiteľom treťoligovej Monzy, ktorá je podľa neho momentálne lepšia ako AC Miláno.



"Ak by sa dnešné Miláno stretlo na ihrisku s mojou Monzou, viac peňazí by ste vyhrali, keby ste si stavili na tých druhých," dodal. Monza je aktuálne lídrom Serie C a ašpiruje na postup do druhej najvyššej súťaže na Apeninskom polostrove.

Berlusconi v rovnakom rozhovore tiež vyzval všetkých kompetentných, aby nezbúrali štadión San Siro. Vyhlásil, že ak milánske tímy Inter a AC budú mať nový moderný stánok, jeho súčasný klub z Monzy by sa mohol presťahovať práve na San Siro.