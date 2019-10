Hokejový ošiaľ v Británii spôsobili kráľovná Alžbeta II. a Petr Čech

Petr Čech spôsobil hokejový ošiaľ.

15. okt 2019 o 18:43 Juraj Berzedi

Vo Veľkej Británii sa nikdy nepísalo toľko o hokeji ako teraz, keď bývalý futbalový brankár Petr Čech nastúpil v nedeľu na svoj prvý hokejový zápas za tím Guildford Phoenix.

Na striedačke ho viedol slovenský tréner MILOŠ MELICHERÍK. Na ostrovoch žije už sedemnásť rokov. "V Anglicku je jednotkou futbal, nasleduje futbal a futbal," tvrdí 45-ročný kouč.

V rozhovore sa dočítate: Akú zmluvu má Petr Čech v štvrtoligovom Guildforde?

Prečo sa Miloš Melicherík rozhodol odísť do Anglicka?

Boris Valábik pred príchodom do Veľkej Británie vedel, že sa nevyhne bitkám. Ako to funguje teraz?

Vedeli obyčajní ľudia v Anglicku, že sa v máji na Slovensku hrali majstrovstvá sveta?

Ako ľudia v Anglicku vnímajú slovenský hokej?

Je netradičné, keď sa z bývalého svetoznámeho futbalového brankára stane hokejový brankár. Ako k tomu prišlo?

Nebolo to o presviedčaní. Pred niekoľkými rokmi prišiel Petr Čech na hokej ako fanúšik. Po zápase si spravil spoločnú fotografiu s celým tímom. Prehodili sme zopár slov a vymenili si kontakty. Neskôr som ho pozval na tréning. Chcel sa prísť len pozrieť, ale napokon išiel s tímom aj na ľad. A vtedy sa začala jeho hokejová kariéra.

To, že nastúpil, bol skôr marketingový ťah alebo s ním počítate aj v ďalších zápasoch?

Nebol to vôbec marketingový ťah. Nechceli sme to vo veľkom zverejňovať. Guildford Phoenix je druhý tím v meste, dáva šancu mladým hráčom. Pôsobíme vo štvrtej najvyššej anglickej súťaži. Dali sme len malý oznam na klubových stránkach. Napokon publicita vyletela do šialených rozmerov.

Písali o nás svetové médiá. Dokonca aj oficiálna stránka NHL. Na stránke Elite Prospects, ktorá sleduje štatistiky, je Petr po Jackovi Hughesovi druhým najsledovanejším hráčom, a to hokej nikdy oficiálne nehral.

Ako vnímali hráči to, že zrazu na tréningu strieľali puky na slávneho futbalového brankára?

Reakcie boli rôzne.