Bystrica vo Švajčiarsku viedla, s Ligou majstrov sa však lúči tesnou prehrou

Libercu nepomohli ani dva góly Hudáčka.

16. okt 2019 o 22:42 SME.sk, SITA, TASR

Hokejová Liga majstrov 2019/2020 - skupina G

HC Ambri-Piotta - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Góly: 4. Plastino (Sabolič), 25. D'Agostini, 53. Sabolič (Hofer), 58. Dal Pian (Gerlach) - 34. Biro, 40. Lunter (Gabor), 44. Šťastný Rozhodovali: Persson (Nór.), DiPietro - Fuchs, Duarte (všetci Švajč.). Vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Moor (Ambr.) a Kabáč (B. Bystr.) obaja 5+DKZ za zhodenie rukavíc, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Ambri-Piotta: Hrachovina - Plastino, Payr, Ngoy, Fohrler, Pinana, Jelovac, Moor - Incir, Müller, Sabolič - D'Agostini, Gerlach, Egli - Trisconi, Goi, Bianchi - Dal Pian, Kneubuehler, Hofer HC '05 iClinic Banská Bystrica: Gajan - Biro, Nemčík, Petrinec, Brejčák, Ďatelinka, Zubák, Lopejský - Hrnka, Šťastný, Lamper - Fafrák, Bubela, Jääskeläinen - Kabáč, Tamáši, Gabor - Giertl, Lunter, Róth - Sarvaš

PIOTTA. Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom záverečnom šiestom zápase v G-skupine Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho HC Ambri-Piotta 3:4.

Slovenský majster dokázal počas zápasu otočiť nepriaznivé skóre 0:2 na 3:2, no domáci tím strelil v závere dva góly, ktorými zvrátil výsledok vo svoj prospech.

Oba tímy stratili už pred zápasom šancu na postup do ďalšej fázy. Bystričania skončili s 3 bodmi na poslednom 4. mieste skupiny, HC Ambri-Piotta bol s 10 bodmi o jednu priečku vyššie.

Nešťastný záver

Prvá tretina nepriniesla vysoké tempo hry a na nasadení aktérov bolo cítiť, že o ich osude v súťaži je už rozhodnuté. Hostia síce v prvej tretine prestrieľali súpera, no efektívnejší boli domáci. V 5. minúte využil presilovku obranca Plastino, ktorý presne namieril od modrej čiary - 1:0.

Nevyužitá presilovka z 24. minúty mohla Bystricu mrzieť dvojnásobne, keďže krátko po nej sa ku krátkemu úniku dostal D'Agostini a prestrelil Gajana - 2:0. Hostia sa však nevzdali a ešte v druhej časti sa na súpera dotiahli herne aj gólovo.

V 34. minúte si obranca Biro vylepšil streleckú pozíciu a upravil na 2:1. Hostia vyrovnali gólom "do šatne," keď sa Gabor natlačil pred Hrachovinovu bránku a Lunter dokončil jeho snahu - 2:2.

V 43. minúte mali Bystričania presilovku, vytvorili si v nej tlak a zároveň s návratom vylúčeného Plastina dosiahli tretí gól. Šťastný dôrazne pretlačil puk do bránky domácich, regulérnosť jeho gólu však musel potvrdiť videorozhodca. V tretej tretine zaujala aj pästná výmena Moora s Kabáčom.

Domáci sa snažili o vyrovnanie a v 53. minúte sa dočkali, keď Sabolič dorazil strelu Jelovaca - 3:3. Domáci napokon získali plný počet bodov, keďže v závere zápasu Dal Pian využil nedôraz obrany hostí a upravil na 4:3.

Hudáčkove góly nepomohli

Hokejisti Liberca v priamom súboji o postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov prehrali s nemeckým tímom Augsburger Panther 2:3. Bílí Tygři potrebovali na postup z druhého miesta v C-skupine tri body za víťazstvo v riadnom hracom čase.

Napriek dvom gólom slovenského útočníka Libora Hudáčka v prvej tretine sa im to však nepodarilo, v závere zápasu sa snažili o víťazstvo aj v hre bez brankára, no súper strelil do prázdnej brány rozhodujúci gól.

Fínsky klub Tappara Tampere v A-skupine potvrdil postup do playoff výhrou nad beznádejne posledným norskym tímom Frisk Asker. Nóri, ktorí nezískali v šiestich dueloch ani bod, kládli väčší odpor len v prvej tretine, ktorú vyhrali, v ďalších dvoch už dominovali domáci a triumfovali 7:3.

Hokejisti Hradca Králové vyhrali v stredajšom zápase Ligy majstrov nad rakúskym Graz 99ers vysoko 7:1. Už pred zápasom s posledným tímom H-skupiny mali Východočesi istú účasť vo vyraďovacej súťaži, z druhého miesta za vedúcou švédskou Frölundou.

Odpor Grazu zlomili domáci až v poslednej tretine, ktorú vyhrali 5:0, pri pomere striel 25-2. Na výhre sa gólom a dvomi asistenciami podieľal slovenský útočník Matej Paulovič, dve nahrávky na gól zaznamenal tiež Lukáš Cingel.

Konečná tabuľka skupiny G

1. Mníchov 6 3 1 1 1 14:9 12 2. Färjestad 6 3 1 0 2 17:10 11 3. Ambri Piotta 6 3 0 1 2 13:12 10 4. Banská Bystrica 6 0 1 1 4 10:23 3

Hokejová Liga majstrov 2019/2020 - streda 16. október:

Mountfield Hradec Králové - Graz 99ers 7:1 (1:0, 1:1, 5:0)

Góly: 6. Perret (PAULOVIČ), 34. Vincour (CINGEL), 45. PAULOVIČ, 49. Bicevskis, 55. Kubík, 57. Chalupa (PAULOVIČ), 59. Pavlík (CINGEL)

Bílí Tygři Liberec - Augsburger Panther 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Góly: 7. a 20. HUDÁČEK - 3. Mc Neill, 35. Sezemsky, 59. Fraser

Tappara Tampare - Frisk Asker 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)

Góly: 5. Moilanen, 22. Levči, 28. Rauhala, 33. Kemilainen, 42. Ojamaki, 49. Virta, 53. Bertrand - 14. Lavoie, 15. Petryk, 51. Granholm