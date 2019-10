Toto je pre teba, Enrique, odkázal Ramos bývalému trénerovi Španielska

Španieli postúpili na Euro 2020.

16. okt 2019 o 10:38 TASR

ŠTOKHOLM. Siedmykrát v sérii sa španielski futbalisti predstavia na ME. Postup na EURO 2020 spečatili remízou 1:1 v utorkovom dueli kvalifikačnej F-skupiny vo Švédsku.

Futbalisti Španielska vydrela v Štokholme postupový bod až v nadstavenom čase, hrdinom sa stal striedajúci Rodrigo.

Španielov v zápase viackrát podržal brankár David de Gea, ktorý inkasoval iba v 50. minúte po hlavičkovej dorážke Marcusa Berga. Hostia si v závere v snahe vyrovnať vynútili tlak.

V druhej minúte nadstaveného času sa po rohovom kope dostal k lopte Fabian Ruiz a jeho strieľanú prihrávku usmernil zblízka do odkrytej bránky útočník FC Valencia.

"To sme my, Španieli. Ak nevyhráme každý zápas, ľudia začnú hovoriť, že nehráme dobre. No vo futbale sa nie vždy všetko vyvíja želaným smerom. Dôležité je, že sme sa kvalifikovali na ME a teraz máme čas sa zlepšovať," povedal hrdina Rodrigo.

De Gea sa dočkal pochvaly

"Kvalifikovať sa na európsky šampionát je pre Španielsko povinnosť, no vybojovať postup nie je nikdy ľahké a vždy to niečo stojí. Teraz z nás môže opadnúť tlak a máme čas popracovať na niektorých veciach," poznamenal tréner španielskej reprezentácie Robert Moreno.

Ten musel po hodine hry striedať pre zranenie De Geu, ktorého nahradil medzi žrďami Kepa Arrizabalaga. Štart brankára Manchestru United v nedeľnom šlágri Premier League proti FC Liverpool je v tejto chvíli otázny.

"De Gea sa niekoľkokrát vyznamenal, predviedol fantastické zákroky, akých je len on schopný. Pre svalové zranenie však musel odstúpiť z hry. V polčase sa rozhodol ešte pokračovať, no zakrátko musel ísť pre bolesti dole z ihriska.

Som rád, že sme vyprodukovali dobrý futbal, odohrali sme dobrý zápas, utvorili sme si aj ďalšie šance, hoci sme ich nepremenili. Splnili sme náš cieľ tým, že sme sa kvalifikovali na ME," citovala Morena agentúra DPA.

Španieli môžu skončiť v skupine aj druhí

Kapitán španielskeho tímu Sergio Ramos venoval postup bývalému trénerovi Luisovi Enriquemu, ktorý sa rozhodol odísť z reprezentačnej lavičky v čase, keď jeho deväťročná dcéra Xana bojovala s rakovinou kostí.

Napokon zákernej chorobe podľahla. "Toto je pre teba, Luis Enrique," napísal Ramos na instagrame.

Trojnásobní majstri Európy majú pred záverečnými dvoma kolami kvalifikácie na čele F-skupiny päťbodový náskok pred druhými Švédmi. Tretí Rumuni, ktorí v utorok remizovali doma s Nórmi 1:1, zaostávajú za lídrom o šesť bodov.

Španielov už môže predstihnúť iba jeden z dvojice prenasledovateľov, keďže Rumunov a Švédov čaká 15. novembra vzájomný zápas v Bukurešti. Španieli doplnili už skôr postupujúcich Belgičanov, Rusov, Talianov, Ukrajincov a Poliakov.