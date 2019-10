Slovak Open privíta pätnásť hráčov z prvej stovky, zo Slovákov sa predstaví Gombos

Martin a Kovalík neprídu.

16. okt 2019 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Organizátori najväčšieho tenisového turnaja na Slovensku Peugeot Slovak Open v Bratislave predstavili v stredu menoslov štartujúcich hráčov.

V Národnom tenisovom centre (NTC) sa v dňoch 4. až 10. novembra predstaví rekordný počet 15 hráčov z prvej svetovej stovky. Dotácia je 114.800 eur.

Najvyššie nasadeným hráčom na jubilejnom 20. ročníku podujatia bude Kazach Michail Kukuškin, 58. hráč rebríčka ATP.

Z ďalších hráčov sa predstavia Srb Filip Krajinovič (60.), Litovec Ričardas Berankis (67.), Francúz Pierre-Hugues Herbert (68.) či Nemec Philipp Kohlschreiber (76.).

Zo Slovákov je do hlavnej súťaže nasadený iba Norbert Gombos, momentálne 116. hráč rebríčka.

Moška verí Slovákom

"Andrej Martin vyhodnotil, že väčšiu šancu získať body do rebríčka ATP a kvalifikovať sa na Australian Open bude mať na antukových turnajoch v Južnej Amerike. Jozef Kovalík podobne. Martin Kližan je zranený a ukončil sezónu.

Trojnásobný víťaz podujatia Lukáš Lacko bude potrebovať divokú kartu, ale mal by sa predstaviť rovnako ako Filip Horanský, ktorý je prvý pod čiarou. Verím, že slovenskí hráči budú úspešní a získajú body do rebríčka ATP," informoval generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.

V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom prišlo k zmene formátu turnaja, tak ako aj pri ostatných challengerových podujatiach. V hlavnej súťaži bude až 48 hráčov, kvalifikácia sa naopak zúžila na štyroch hráčov.

Formát budú musieť zrejme opäť meniť

"Nie je to dobrý formát pre národné federácie. Predtým nám v kvalifikácii hralo 10 až 15 tenistov. Teraz to nie je možné. Organizátori privátnych turnajov tlačili na to, aby sa podujatia skrátili.

Po prvých skúsenostiach už však aj oni uznali, že tento formát bude treba opäť zmeniť, či upraviť jeho financovanie," vysvetlil nižšiu účasť slovenských hráčov Moška.

Pre divákov budú hlavnou atrakciou predovšetkým zahraniční hráči. "Na turnaji v Bratislave sme už mali Novaka Djokoviča, Stana Wawrinku, Tomáša Berdycha a ďalších hráčov, ktorí sa neskôr dostali do prvej desiatky rebríčka. Som naozaj spokojní, čo sme tu za 20 rokov vybudovali," dodal Moška.