Bokroš si našiel nové zamestnanie, bude pôsobiť ako hlavný tréner Martina

Pôvodne mal pôsobiť v Žiline.

16. okt 2019 o 13:33 SITA

BRATISLAVA. Účastník druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Vitar Martin angažoval nového hlavného trénera, ktorým bude skúsený Ernest Bokroš.

Šesťdesiatročný rodák z českej Karvinej nahradí na lavičke Róberta Spišáka, s ktorým klub z Turca ukončil spoluprácu začiatkom aktuálneho týždňa.

Bývalý lodivod slovenskej "dvadsiatky" mal pôvodne v prebiehajúcej sezóne zastávať pozíciu generálneho manažéra v Žiline, ale napokon prikývol na ponuku regionálneho rivala z Martina.

Bokroš si vybral Martin kvôli Vízii

"Ide o trénera s obrovskými skúsenosťami, čo dokazujú jeho úspechy, resp. majstrovské tituly v našej najvyššej súťaži, v Českej republike či úspechy v národnom tíme.

Teší nás, že si pán Bokroš vybral práve Martin, a to kvôli našej vízii, aj napriek aktuálnym ponukám, ktoré mal z českej najvyššej súťaže a taktiež z Tipsport ligy. Jeho príchod je jasný dôkaz toho, ako to vážne myslíme s postupom do našej najvyššej súťaže, dávame si najvyššie ciele a snažíme sa ich postupne napĺňať.

Verím, že skúsenosti pána Bokroša naštartujú náš tím k lepším výkonom a z dlhodobého hľadiska budú prospešné pre martinský hokej," cituje klubový web Martinčanov riaditeľa klubu Milana Murčeka.

Martin je momentálne na štvrtom mieste

Bokroš v minulej sezóne pôsobil pri slovenskej reprezentácii do 20 rokov, s ktorou v sezóne 2014/2015 získal bronz na juniorskom svetovom šampionáte.

V minulosti bol niekdajší ligový obranca asistentom trénera pri seniorskom národnom tíme, s ktorým dosiahol medailové úspechy na MS v rokoch 2000 v Rusku a 2002 vo Švédsku.

Na klubovej úrovni sa tešil zo slovenských ligových titulov so Slovanom Bratislava a Zvolenom, v Česku ovládol tamojšiu najvyššiu súťaž so Zlínom.

Prvý tréning pod vedením nového kouča absolvujú hráči Martina vo štvrtok. Aktuálne figurujú v tabuľke Slovenskej hokejovej ligy na štvrtej priečke so šesťbodovým mankom na vedúci tím Bratislava Capitals.