Po knokaute dostal mŕtvicu. Boxer Patrick Day prehral boj o život

Američan sa už neprebral z kómy.

17. okt 2019 o 7:41 TASR

CHICAGO. Americký profesionálny boxer Patrick Day zomrel vo veku 27 rokov na následky zranení, ktoré utrpel vo víkendovom zápase s Charlesom Conwellom. V stredu o tom informoval jeho promotér Lou DiBella.

Day utŕžil v súboji niekoľko tvrdých úderov, v 10. kole po nápore súpera nekontrolovane spadol a udrel si hlavu. Po ošetrení priamo v ringu ho v bezvedomí transportovali do nemocnice.

Podľa zverejnených správ, pri prevoze utrpel mŕtvicu. V nemocnici absolvoval akútny neurochirurgický zákrok. Následne upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

"Rozhodol sa pre box a poznal riziká. Pat tento šport miloval," citovala agentúra DPA DiBellu. Ten zároveň vyzval na zvýšenie bezpečnosti v profiringu: "Táto smrť je výzva na prijatie opatrení, ktoré by viac chránili boxerov. Uctil by sa tým odkaz Patricka Daya."

Smrť súpera zasiahla aj víťaza duelu Conwella. Dvadsaťjedenročný pästiar priznal, že zvažoval aj ukončenie kariéry.

"Nikdy som nechcel, aby sa toto stalo. Chcel som iba vyhrať zápas, ak by som to mohol vziať späť, spravil by som to. Bol si rodený bojovník," uviedol na twitteri.