Na štart ho doviezli kanadskí dovolenkári, do cieľa prišiel so slovenskou vlajkou

Učiteľ z Oravy absolvoval výnimočné preteky.

17. okt 2019 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Dvaja Slováci si tento rok na Havajských ostrovoch vyskúšali svojrázne utrpenie s názvom Ironman.

Ide o najprestížnejšie preteky, ktoré sa v tejto časti sveta konajú aj ako majstrovstvá sveta v dlhom triatlone, na vzdialenostiach 3,8 kilometra plávania, 180 kilometrov cyklistiky a 42,195 kilometra behu (maratón).

Vychutnal si aj krásy podmorského sveta

Michal Ivančo sa vo vekovej kategórii 45 - 49-ročných prezentoval výsledným časom 11:59:22 hodiny a skončil na 239. mieste. Druhý slovenský zástupca Michal Holub to v kategórii 30 - 34-ročných dotiahol na 61. miesto s výkonom 9:35:20 h.

Pre porovnanie: víťaz medzi profíkmi Nemec Jan Frodeno triumfoval v traťovom rekorde 7:51:13 h.

"Havaj je mekka všetkých triatlonistov a kolíska tohto športu. Tu to celé vzniklo. Atmosféra pretekov je neopísateľná a neopakovateľná. Ak by som mal možnosť tu štartovať každý rok, určite by som sem stále chodil," uviedol Holub pre agentúru SITA.

Učiteľ z Oravy je štvornásobný a úradujúci majster Slovenska v dlhom triatlone, prestížneho Ironmana na Big Islande v Kailua-Kona absolvoval po druhý raz.

V havajskej premiére v roku 2016 prišiel do cieľa v čase 9:47:25 h, teraz sa zlepšil o vyše 12 minút.

"Plávanie v mori je zvyčajne moja najslabšia disciplína a v ďalšom priebehu sa vždy snažím zmenšiť stratu na čelo pretekov, ktorú na ňom chytím. Tentoraz mi však plávanie celkom dobre sadlo a s časom 1:05 h som naozaj spokojný. Darilo sa mi plávať v skupine a relatívne šetriť sily a ešte aj vychutnávať krásu podmorského sveta," priznal Holub.

"Na bicykel som si veľmi veril a mal veľké očakávania. V úvodných 80 km všetko nasvedčovalo tomu, že to bude moja disciplína. Opak bol však pravda. Ďalšími 100 km na vetre som sa vyslovene pretrápil a dúfal som, že v behu to bude o niečo lepšie. Neustále sa meniaci zvlnený terén v kombinácii so silným nárazovým vetrom nie je práve moja obľúbená kombinácia a som vôbec rád, že som to prežil."

Nezlomil ho ani energy lab

Záverečná bežecká časť na Ironmanovi žmýka z pretekárov všetky sily. Najmä v počasí s veľkým teplom, vysokou vlhkosťou a nepríjemným vetrom, aké vládne na Havaji.

"Pri behu už bolo naozaj veľmi teplo a taktika bola jasná. Chladiť, chladiť, chladiť a ešte raz chladiť. Ľad som mal pod čiapkou, pod dresom, v rukách, skrátka všade, kde sa len dalo. A ono sa to rozbehlo. Nohy poslúchali. Jedinou chybičkou krásy bola nečakaná návšteva toalety, ale to je pri týchto pretekoch bežná záležitosť," pokračoval.

"Nezlomil ma ani povestný energy lab - lávové pole, kde vzduch doslova stojí a hovorí sa, že kto sa z neho vráti hore na Queen K s čistou hlavou, už sa do cieľa nejako dostane. Tak to bolo aj v mojom prípade. Ešte som pred cieľovou čiarou stihol vziať aj slovenskú vlajku. Som rád, že aspoň takto som mohol, snáď so cťou, reprezentovať Slovensko," skonštatoval Holub.

Nemohol nájsť kľúče od auta

Pridal aj kuriozitu, ktorá ho mohla stáť účasť v pretekoch. Pred odchodom na štart nemohol nájsť kľúče od auta a býval približne 40 minút jazdy od miesta, kde sa začínalo súťažiť.

"Vstával som pre istotu už pred treťou hodinou ráno. Všetko vyzeralo byť pripravené na 100 percent až do chvíle, kým sme s plnými rukami začali hľadať kľúče od auta. Nastala absolútna panika. Chladná hlava nefungovala a kľúče stále nie a nie nájsť," vravel.

"Taxi služby nedostupné. Jediná možnosť bola nájsť niekoho, kto by nás odviezol. Nakoniec po 10 minútach búchania na všetky dvere sa mi podarilo zobudiť kanadskú rodinku na dovolenke a so slzami v očiach ich uprosiť, aby nás vzali na štart. Nakoniec všetko dobre dopadlo a s odretými ušami som to stihol," doplnil Holub.

Podľa vlastných slov v príprave na vrchol sezóny naplával približne 500 km, nabehal 2000 km a na bicykli najazdil až 15 000 km.

"Majstrovstvá sveta sú rozdelené do dvoch pretekov - profíci a amatéri Ja som medzi amatérmi a tí sú rozdelení do vekových kategórii. Dovolím si tvrdiť, že práve amatéri a nadšenci robia z týchto majstrovstiev to neopakovateľné a krásne, lebo také tieto preteky sú," dodal jeden z dvoch slovenských účastníkov MS 2019 v dlhom triatlone.