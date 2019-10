Na Svetovom pohári vybojovala mladá Slovenka medailu aj rekord

Trníková zaplávala juniorský rekord.

17. okt 2019 o 17:59 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bolo to príjemné prekvapenie. Keď plavkyňa Nikoleta Trníková cestovala s trénerom Karlom Procházkom na preteky Svetového pohára, nečakala zázraky.

„Len štyri dni pred pretekmi sme sa vrátili zo sústredenia a nemyslela som na to, že by som mohla prekonávať osobné rekordy. Išli sme tam s tým, že uvidíme, čo sa podarí. Boli to posledné preteky v dlhom bazéne v tomto roku. Vlastne už také doplnkové,“ hovorila len 18-ročná plavkyňa.

Na Svetovom pohári v Berlíne štartovala v piatich disciplínach. Z nich vyťažila maximum.

Vytvorila nový slovenský juniorský rekord, tri razy postúpila do finále, potvrdila olympijský limit a vo svojej najsilnejšej disciplíne 200 m prsia skončila senzačne tretia.

„Naozaj ma to veľmi potešilo, pretože sme to vôbec nečakali. Najviac ma prekvapil juniorský rekord na sto metrov prsia. Pol roka som bola blízko a nedarilo sa mi ho prekonať, hoci som bola aj lepšie pripravená. Teraz to vyšlo,“ tešila sa.

Prekonala aj Moravcovú

Trníková pochádza z Považskej Bystrice. V plávaní patrí na Slovensku medzi najväčšie nádeje. Napríklad vlani získala na domácich majstrovstvách juniorov spolu sedem titulov.

Tento rok už začala prekonávať aj seniorské rekordy. V dlhom bazéne jej patrí maximum na 200 m prsia (2:27,96) a 400 m polohové preteky (4:50,29).

V polohovke dokonca prekonala maximum Martiny Moravcovej. Tá dosiahla predchádzajúci rekord v čase, keď ešte Trníková nebola na svete.