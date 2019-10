NBA môže prísť o 800 miliónov fanúšikov, za všetko môže jeden status

Štátna televízia odmieta vysielať zápasy Houstonu.

18. okt 2019 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Najväčšia basketbalová liga sveta NBA má v Číne 800 miliónov fanúšikov, ale reálne hrozí, že v nadchádzajúcej sezóne zostanú bez televíznych prenosov. Minimálne zo zápasov tímu Houston Rockets.

Za všetko môže "nevinný" status na sociálnej sieti.

Straty sú značné už teraz

Začiatkom októbra generálny manažér Rockets Daryl Morey prostredníctvom twitteru vyjadril podporu demonštrantom a prodemokratickým silám v Hongkongu. Tento jeho krok vyvolal vlnu protireakcií čínskej strany.

Informuje o tom portál BBC.

Desaťročia je známe, že Číňania sú hákliví na vyjadrovanie medzinárodnej podpory Hongkongu zo strany západných krajín. A táto ich politika neobchádza ani svetový šport.

“ Naše straty sú už teraz značné. Číňania sa nám obracajú chrbtom a uvidíme, ako ďaleko to celé zájde. „ Adam Silver, komisár NBA

Niektoré čínske firmy stopli svoj sponzoring v tímoch NBA a štátna televízia CCTV odmieta vysielať zápasy Houstonu v nadchádzajúcej sezóne. To isté platí aj pre spoločnosť Tencent Holdings, ktorá poskytuje platené streamy zápasov NBA na čínskom území.

Aj Čínska asociácia basketbalu pozastavila spoluprácu s organizáciou Houston Rockets, od klubu sa odvrátili značka športového oblečenia Li-Ning ako aj hlavný čínsky sponzor Shanghai Pudong Development Bank.

"Naše straty sú už teraz značné. Číňania sa nám obracajú chrbtom a uvidíme, ako ďaleko to celé zájde," uviedol komisár NBA Adam Silver pre magazín The Time na zdravotnom summite v New Yorku.

Čínska vláda požadovala Moreyho odchod

Popularita NBA a najmä klubu Houston Rockets medzi čínskymi fanúšikmi trvá minimálne od roku 2002. Práve tento tím vtedy podpísal zmluvu s čínskym dlháňom Jao Mingom, neskôr osemnásobným účastníkom Zápasov hviezd.

Basketbalový biznis v najľudnatejšej krajine sveta riadi spoločnosť NBA China. Funguje už 11 rokov a podľa údajov časopisu Forbes má hodnotu 4 miliardy USD. Napriek momentálne vyostreným vzťahom s čínskou stranou sa vedenie NBA nemieni ospravedlniť za status Daryla Moreyho v znení:

"Bojujte za slobodu, sme s vami" na twitteri. Studená vojna zašla až tak ďaleko, že čínska vláda dokonca požaduje prepustenie Moreyho z jeho funkcie v klube Rockets. Adam Silver je razantne proti.

"Čínska vláda nás požiadala o to, aby sme Moreyho hodili cez palubu. Odkazujem im, že to sa nestane. Nebudeme ho disciplinárne riešiť, nie je na to dôvod. Hodnoty NBA sú aj americkými hodnotami a jednou z nich je právo na slobodný prejav," zdôraznil Silver.

Prvý muž NBA vníma aj silnejúce hlasy, aby sa najväčšia basketbalová profiliga zbavila všetkých väzieb s Čínou a jej autoritárskym režimom. Nemyslí si, žeby to bolo správne riešenie zložitej situácie. "Namiesto toho by sme sa mali snažiť o konštruktívne prepojenie v oblasti športu," dodal Silver.